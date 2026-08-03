Samsung refuerza la seguridad y prohíbe las aplicaciones de TV que comparten Internet

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Samsung refuerza la seguridad y prohíbe las aplicaciones de TV que comparten Internet

Samsung ha comenzado a prohibir las aplicaciones para Smart TV que contienen códigos especiales capaces de compartir el tráfico de Internet de los usuarios con terceros. Estos programas peligrosos podrían haber dejado a millones de dispositivos Samsung Smart TV expuestos a ciberataques y al riesgo de perder el control. Esto es lo que informa .

Según los datos publicados por investigadores de la empresa noruega de ciberseguridad Mnemonic, algunas aplicaciones populares para Samsung Smart TV contienen códigos que transmiten la conexión a Internet de sus propietarios a terceros. Los desarrolladores afirman que estas aplicaciones podrían estar instaladas en cientos de millones de televisores domésticos.

Se descubrió que al menos uno de los programas peligrosos era un sencillo juego de Pac-Man, recomendado especialmente por Samsung en la sección «Elección del editor». Estas aplicaciones utilizaban la tecnología resproxy, es decir, redes de proxys residenciales, para canalizar el tráfico web de terceros a través de redes de Internet domésticas y de oficina convencionales.

Cómo funciona el mecanismo peligroso

Según explican los especialistas de Mnemonic, cuando se abren estos programas, el televisor inteligente se convierte en un túnel permanente —un nodo de salida que redirige el tráfico web de terceros—. Lo más llamativo es que el proceso continúa incluso cuando la propia aplicación se cierra.

Los expertos determinaron que estas aplicaciones tenían una estructura muy sencilla, con apenas unas líneas de código, y que estaban diseñadas principalmente para cargar contenido desde otro sitio web. Durante la revisión en la tienda de aplicaciones de Samsung, solo eran visibles las primeras líneas de código; como el contenido que realmente se ejecutaba procedía de otras fuentes, el sistema de seguridad no lo detectaba.

La reacción de Samsung y otras marcas

Después de que TechCrunch contactara con Samsung por los resultados de la investigación, el gigante de la electrónica anunció que prohibiría oficialmente las aplicaciones que compartieran la conexión a Internet con terceros y las retiraría de su tienda.

Según un representante de Samsung, la empresa ya ha limitado el registro de nuevas aplicaciones con funciones de proxy de este tipo en su plataforma Smart TV. Actualmente se están tomando medidas estrictas para identificar y eliminar todas las aplicaciones de esta clase que aún están disponibles en la tienda.

Recordemos que el mes pasado LG también anunció que prohibiría las aplicaciones con el software resproxy, después de descubrir que una parte importante de los programas de su tienda conectaba los televisores a una red proxy.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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