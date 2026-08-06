Xiaomi presenta una nueva afeitadora eléctrica Mijia

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Xiaomi presenta una nueva afeitadora eléctrica Mijia

La marca Xiaomi ha lanzado en el mercado chino una edición especial de su popular afeitadora eléctrica Mijia. El dispositivo, con el número de catálogo QDL12, destaca por su atractivo color morado Nebula Purple y su elegante embalaje para regalo. Según ixbt.com, el nuevo producto se ofrece a los compradores por 349 yuanes, unos 50 dólares estadounidenses. Al respecto, Ixbt.com informa .

Este conjunto especial incluye no solo la moderna afeitadora eléctrica, sino también un estuche de marca diseñado para guardarla y transportarla cómodamente. Esto aporta una comodidad adicional a quienes desean regalar el dispositivo.

Capacidades técnicas y eficiencia

Las especificaciones técnicas del dispositivo también han sido cuidadosamente desarrolladas para garantizar una alta eficiencia en el uso diario. La afeitadora cuenta con tres sistemas de cuchillas independientes y una lámina de doble aro, lo que permite un afeitado rápido y de calidad.

Según el fabricante, el dispositivo utiliza una lámina de forma compleja fabricada mediante tecnología MIM, un proceso de moldeo de metal a presión. Esta solución reduce considerablemente la cantidad de vello que queda durante el afeitado y disminuye el riesgo de pellizcar la piel.

Protección y autonomía

Otro de los principales beneficios del dispositivo es su sistema de protección contra el agua. El estándar IPX7 permite lavar y limpiar la afeitadora directamente bajo el agua corriente, lo que facilita el cumplimiento de las normas de higiene.

El motor de alta velocidad integrado en la afeitadora puede realizar hasta 5 millones de movimientos por minuto. Además, su fuente de alimentación ofrece hasta 90 días de autonomía sin recarga, según el nivel de intensidad utilizado.

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Abror Shuhratov
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