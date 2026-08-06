Los principales investigadores de IA de Google lanzan su propia startup

·30·Tecnología
Los principales investigadores de IA de Google lanzan su propia startup

Jeff Dean, uno de los expertos más influyentes del campo de la inteligencia artificial y uno de los directivos que más tiempo ha trabajado en Google, abandona el gigante de las búsquedas para fundar su propia startup. Según ixbt.com, otros investigadores destacados de la empresa también se suman al proyecto. Se espera que este importante movimiento de personal marque un punto de inflexión para el futuro del mercado de la inteligencia artificial y la investigación científica. La información fue publicada por Techcrunch.com informa .

Varios especialistas de renombre abandonan Google junto con Jeff Dean. Entre ellos se encuentran el ingeniero jefe y senior fellow de la empresa, Sanjay Ghemawat; el cofundador de Google Brain e investigador destacado Quoc Le; y Oriol Vinyals, investigador sénior de Google DeepMind. Según los informes, Jeff Dean dirigirá la nueva compañía como director ejecutivo.

Un nuevo paso para acelerar la investigación científica

La nueva empresa fundada por el grupo se llama Discovery Loop. Esta corporación de interés público tiene como objetivo acelerar drásticamente los procesos de investigación científica mediante la inteligencia artificial. Discovery Loop planea iniciar y repetir miles de experimentos simultáneamente utilizando algoritmos de alto rendimiento. Esto permitirá automatizar parcialmente el proceso de investigación y ampliar la escala de los experimentos.

La startup también está estudiando cómo utilizar la inteligencia artificial para crear sistemas de inteligencia artificial aún más potentes. Este proceso, denominado automejora recursiva, busca reducir al mínimo la participación humana. En un comunicado difundido por la empresa se señala que la ciencia y la ingeniería tradicionales se han visto seriamente limitadas por su dependencia de pasos humanos lentos y secuenciales.

Financiación y planes de futuro

El uso de la inteligencia artificial para realizar descubrimientos científicos lleva años siendo uno de los principales intereses de la comunidad tecnológica, pero solo recientemente se ha convertido en un campo experimental con aplicaciones comerciales. En su primera ronda de financiación, Discovery Loop recibió apoyo de varias fuentes importantes, incluida Alphabet, la empresa matriz de Google.

La ronda de financiación inicial está codirigida por Radical Ventures y Khosla Ventures. Fondos como Kleiner Perkins, Lightspeed y Doerr Capital también participaron en la iniciativa. Según una declaración conjunta del equipo fundador, la próxima gran frontera de la inteligencia artificial consiste en ir más allá de responder preguntas y empezar a realizar descubrimientos.

Como referencia, Jeff Dean trabaja en Google desde 1999 y fue el empleado número 30 de la empresa. A lo largo de los años, realizó importantes contribuciones a la infraestructura central del motor de búsqueda, incluidos los sistemas de recopilación de datos, indexación y respuesta a consultas. También tuvo una influencia notable en los modelos multimodales Google Gemini.

Jeff DeanGoogleInteligencia ArtificialStartupTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

OpenAI y Statsig alcanzan un acuerdo de 3,2 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU.OpenAI y Statsig alcanzan un acuerdo de 3,2 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU.Hoy, 02:56Mitsubishi Motors comienza a producir robots humanoidesMitsubishi Motors comienza a producir robots humanoidesHoy, 02:53Nikita Bier deja su puesto de responsable de producto en XNikita Bier deja su puesto de responsable de producto en XHoy, 02:52SpaceX pone en órbita dispositivos de comunicación satelital para smartphones convencionalesSpaceX pone en órbita dispositivos de comunicación satelital para smartphones convencionalesHoy, 02:29El exdirector financiero se une a la startup Atoms de Travis KalanickEl exdirector financiero se une a la startup Atoms de Travis KalanickHoy, 02:23Meta presenta el agente de IA Muse Code diseñado para grandes bases de códigoMeta presenta el agente de IA Muse Code diseñado para grandes bases de códigoHoy, 02:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil