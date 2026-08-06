Los principales investigadores de IA de Google lanzan su propia startup

Jeff Dean, uno de los expertos más influyentes del campo de la inteligencia artificial y uno de los directivos que más tiempo ha trabajado en Google, abandona el gigante de las búsquedas para fundar su propia startup. Según ixbt.com, otros investigadores destacados de la empresa también se suman al proyecto. Se espera que este importante movimiento de personal marque un punto de inflexión para el futuro del mercado de la inteligencia artificial y la investigación científica. La información fue publicada por Techcrunch.com informa .

Varios especialistas de renombre abandonan Google junto con Jeff Dean. Entre ellos se encuentran el ingeniero jefe y senior fellow de la empresa, Sanjay Ghemawat; el cofundador de Google Brain e investigador destacado Quoc Le; y Oriol Vinyals, investigador sénior de Google DeepMind. Según los informes, Jeff Dean dirigirá la nueva compañía como director ejecutivo.

Un nuevo paso para acelerar la investigación científica

La nueva empresa fundada por el grupo se llama Discovery Loop. Esta corporación de interés público tiene como objetivo acelerar drásticamente los procesos de investigación científica mediante la inteligencia artificial. Discovery Loop planea iniciar y repetir miles de experimentos simultáneamente utilizando algoritmos de alto rendimiento. Esto permitirá automatizar parcialmente el proceso de investigación y ampliar la escala de los experimentos.

La startup también está estudiando cómo utilizar la inteligencia artificial para crear sistemas de inteligencia artificial aún más potentes. Este proceso, denominado automejora recursiva, busca reducir al mínimo la participación humana. En un comunicado difundido por la empresa se señala que la ciencia y la ingeniería tradicionales se han visto seriamente limitadas por su dependencia de pasos humanos lentos y secuenciales.

Financiación y planes de futuro

El uso de la inteligencia artificial para realizar descubrimientos científicos lleva años siendo uno de los principales intereses de la comunidad tecnológica, pero solo recientemente se ha convertido en un campo experimental con aplicaciones comerciales. En su primera ronda de financiación, Discovery Loop recibió apoyo de varias fuentes importantes, incluida Alphabet, la empresa matriz de Google.

La ronda de financiación inicial está codirigida por Radical Ventures y Khosla Ventures. Fondos como Kleiner Perkins, Lightspeed y Doerr Capital también participaron en la iniciativa. Según una declaración conjunta del equipo fundador, la próxima gran frontera de la inteligencia artificial consiste en ir más allá de responder preguntas y empezar a realizar descubrimientos.

Como referencia, Jeff Dean trabaja en Google desde 1999 y fue el empleado número 30 de la empresa. A lo largo de los años, realizó importantes contribuciones a la infraestructura central del motor de búsqueda, incluidos los sistemas de recopilación de datos, indexación y respuesta a consultas. También tuvo una influencia notable en los modelos multimodales Google Gemini.