ChatGPT superó a los humanos escribiendo relatos cortos

Un nuevo estudio científico dirigido por investigadores de la Universidad de Villanova demostró que los relatos cortos creados por inteligencia artificial recibieron mejores valoraciones de los lectores que los textos escritos por humanos. Durante el experimento, los textos de ChatGPT obtuvieron mejores resultados en interés y capacidad para captar la atención del lector. Esto confirma una vez más el enorme avance de las tecnologías modernas de inteligencia artificial generativa en la creación de textos. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, en el primer experimento participaron 1.682 personas de entre 18 y 81 años. Se les mostraron tres relatos escritos por humanos, extraídos de conocidas revistas y recopilaciones literarias, junto con tres textos correspondientes redactados con ayuda de inteligencia artificial. Los lectores recibieron información sobre quién era el autor de cada texto, aunque en algunos casos esa información se presentó deliberadamente de forma incorrecta. En promedio, los relatos creados por la red neuronal obtuvieron puntuaciones más altas que los humanos en calidad y capacidad de atracción.

Engaño sobre la autoría y factores psicológicos

El estudio demostró que la suposición sobre quién era el autor desempeñaba un papel decisivo al evaluar un texto. Cuando los participantes creían que un texto había sido escrito por un humano, le otorgaban una puntuación más alta, independientemente de su origen real. Por eso, los relatos de ChatGPT que se confundieron con textos humanos obtuvieron las mejores puntuaciones. Esto revela la existencia de cierto estereotipo psicológico hacia los productos de la inteligencia artificial.

En la siguiente etapa, los investigadores comprobaron si los lectores podían determinar por sí mismos el origen de un texto sin recibir ninguna pista sobre su autor. En uno de los experimentos adicionales participaron 424 personas, cuya precisión al identificar correctamente los textos fue de solo el 39,93 %. Este resultado incluso quedó por debajo del nivel esperado al hacer una elección al azar.

Cada vez es más difícil distinguir los textos generados por inteligencia artificial

En un segundo experimento similar se puso a prueba a 481 personas y el resultado fue del 51,97 %. Según los especialistas, esta cifra tampoco se diferencia estadísticamente de una identificación aleatoria. Esto significa que, para un lector promedio, diferenciar un texto creado por una red neuronal de uno escrito por un humano es una tarea casi imposible.

Los autores del estudio señalaron especialmente que este experimento no pretendía comparar la habilidad literaria, la originalidad ni la capacidad para escribir obras extensas. Solo buscaba evaluar dos aspectos: la valoración de la calidad de los textos por parte de los lectores y la dificultad para determinar su origen. Los resultados indican que, sin métodos de verificación específicos, las personas tienen dificultades para distinguir los textos escritos por inteligencia artificial generativa.