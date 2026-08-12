Presentado el mini-PC gaming Piston V

El mercado de la tecnología moderna incorpora un nuevo producto que combina un dispositivo compacto con un ordenador gaming. Según ixbt.com, se ha presentado oficialmente el singular mini-PC gaming Piston V, equipado con una pantalla táctil circular en el panel frontal y compatible con dos sistemas operativos. A pesar de sus dimensiones compactas, el dispositivo atrae la atención de especialistas y jugadores gracias a un hardware avanzado que garantiza un alto rendimiento. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Una de las características más importantes y distintivas del nuevo miniordenador es su pantalla táctil circular frontal. Esta pantalla no solo cumple una función estética, sino también tareas prácticas. Al iniciar el ordenador, el usuario puede elegir entre dos sistemas operativos —Windows 11 o Bazzite, basado en Linux— mediante esta misma pantalla.

Funciones de la pantalla interactiva

Una vez que el sistema se inicia con Bazzite, la pantalla circular frontal se convierte en un completo panel de información. A través de ella, los usuarios pueden controlar en tiempo real el nivel de carga del procesador, el núcleo gráfico y la RAM. También muestra la portada del juego que se está ejecutando y permite personalizar la interfaz según las preferencias del usuario.

El dispositivo utiliza como base un procesador AMD Ryzen AI 9 365. Este procesador incorpora 10 núcleos con arquitecturas Zen 5 y Zen 5c, además de un núcleo gráfico Radeon 880M integrado. El modelo probado está equipado con 32 GB de RAM DDR5-5600 de doble canal y un SSD M.2 2280 de 1 TB con interfaz PCIe Gen4.

El consumo energético sostenido del procesador está limitado a 54 W, lo que ayuda a mantener un equilibrio adecuado entre temperatura y potencia en un chasis compacto. Por su parte, los gráficos Radeon 880M integrados ofrecen capacidades de procesamiento de imagen acordes con las exigencias actuales.

Fecha de lanzamiento y precio

Por ahora, los fabricantes no han comunicado la fecha de lanzamiento ni el precio estimado del miniordenador gaming Piston V. Aun así, su exclusivo panel de control y sus potentes especificaciones técnicas podrían despertar un gran interés en el mercado de los sistemas gaming compactos.