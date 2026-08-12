Beşiktaş muestra interés por Fabio Miretti

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Beşiktaş muestra interés por Fabio Miretti

El club turco Beşiktaş está estudiando la posibilidad de fichar a Fabio Miretti, centrocampista de la Juventus. Según GOAL.com y el periodista turco Burak Özdemir, el club de Estambul ha enviado una consulta oficial sobre el jugador y se ha interesado por las condiciones de su traspaso. Goal.com informa de ello.

Beşiktaş está llevando a cabo una política de fichajes activa. En particular, el club cerró recientemente con éxito el traspaso del delantero Dušan Vlahović procedente de la Juventus. El contrato del futbolista serbio con el conjunto turinés expiró el 30 de junio, y se espera que viaje a Estambul para resolver por completo los detalles de su traspaso.

Condiciones del traspaso y exigencias económicas

Según informa la prensa turca, la directiva del Beşiktaş no se limita al delantero y también se ha fijado en otro jugador de la Juventus: el talentoso centrocampista Fabio Miretti, nacido en 2003. Uno de los principales factores que han reforzado este interés es que el entrenador Vincento Italiano conoce bien las cualidades del futbolista y valora mucho su estilo de juego.

Por su parte, la directiva de la Juventus tampoco se opondría a dejar salir al centrocampista. Sin embargo, el club turinés solo está dispuesto a negociar sobre la base de condiciones claras y firmes. Según las fuentes, la Vecchia Signora no quiere ceder al jugador y únicamente contempla su salida mediante un traspaso definitivo.

Planes de futuro

El contrato vigente de Fabio Miretti con la Juventus se extiende hasta 2028. Los especialistas y representantes de los clubes valoran al joven centrocampista en aproximadamente 15 millones de euros. Tras estudiar estas exigencias económicas, se espera que la directiva del Beşiktaş tome una decisión final próximamente.

La concreción de este traspaso no solo reforzaría el centro del campo del club de Estambul, sino que también podría abrir una nueva etapa en la carrera del joven futbolista. Por ahora, las negociaciones entre las partes continúan y se espera que la situación se aclare en los próximos días.

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