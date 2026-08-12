Presentado el reloj inteligente Google Pixel Watch 5

Durante el tradicional evento Made by Google celebrado el miércoles, la compañía presentó oficialmente su nuevo reloj inteligente Pixel Watch 5. Con un precio inicial de 399 dólares estadounidenses, el dispositivo destaca por sus capacidades Gemini más avanzadas basadas en inteligencia artificial y por sus funciones avanzadas de monitorización continua de la salud. Según Techcrunch.com la información fue publicada.

Según ixbt.com, el nuevo dispositivo ha sido diseñado específicamente para ofrecer asistencia rápida y personalizada cuando el usuario la necesite. En particular, el reloj sugiere automáticamente acciones relevantes según el contenido de los mensajes de texto. Por ejemplo, puede mostrar de inmediato en pantalla una dirección o el nombre de un lugar mencionado en un mensaje enviado por un ser querido.

Inteligencia artificial y capacidades de Gemini

Gemini, que realiza las funciones de asistente de voz del dispositivo, está integrado de forma más profunda. Los usuarios pueden levantar la mano y hacer preguntas directamente. Ahora es más fácil buscar lugares cercanos para almorzar o utilizar la navegación. Incluso sin conexión a Internet, Gemini también permite controlar por voz los temporizadores, las alarmas y los entrenamientos.

La parte inferior de la esfera del reloj muestra dinámicamente información importante, como datos de vuelos, la hora estimada de llegada (ETA) y otros recordatorios. Esto permite consultar rápidamente la información necesaria cada día sin realizar acciones adicionales.

Una nueva etapa en la monitorización de la salud

Según el gigante tecnológico, el reloj inteligente utiliza sensores y tecnologías de aprendizaje automático para controlar los cambios de la presión arterial antes de que el corazón soporte una carga excesiva. Esta función se probó con monitores de presión arterial de 24 horas y se desarrolló a partir de más de mil millones de minutos de datos de más de 500 000 personas.

La función integrada de detección de la resistencia a la insulina también analiza los cambios en la salud metabólica. Al relacionar los datos del sueño, la frecuencia cardíaca y la actividad física, el modelo de sensores identifica cambios a largo plazo en el organismo y ofrece a los usuarios un informe general cada mes.

También se han ampliado las capacidades del dispositivo para detectar situaciones de emergencia:

detección de descensos bruscos del nivel de oxígeno en sangre y sistema de aviso a los servicios de emergencia

precisión del seguimiento de las fases del sueño mejorada en un 15 %

esfera nocturna especial que reduce las distracciones durante la noche

función Smart Wake, que despierta al usuario en la fase más favorable del ciclo de sueño

Para los amantes de la actividad física, Pixel Watch 5 ofrece un seguimiento especialmente preciso de las rutas GPS. El sistema de mapas, que funciona con el doble de precisión que en las generaciones anteriores, acerca al máximo los resultados de carrera y entrenamiento a las condiciones reales.