Road to Battlefield 2026: nuevas oportunidades para las startups de Eurasia Central

La información es reportada por Techcrunch.com .

Según Asset Abdualiyev, fundador y director ejecutivo de Silkroad Innovation Hub, el principal objetivo del programa es conectar a los equipos prometedores de la región, aún desconocidos para el mundo, con fondos de capital riesgo y ecosistemas globales. Organizado por primera vez el año pasado, el concurso recibió 485 solicitudes de 27 países, convirtiéndose en el mayor evento de pitch de startups de la región hasta ese momento. Tres startups —Polygraf AI, Surfaice e Investbanq— representaron a la región en el escenario internacional.

Cifras récord y dominio de la inteligencia artificial

Este año, la escala del concurso volvió a crecer: se recibieron 726 solicitudes de participantes de 39 países. Esto representa un crecimiento de casi el 50 % respecto al año pasado y un aumento de más de diez países participantes. La competición abarcó Asia Central, el Cáucaso, Oriente Medio, Europa del Este y Asia del Sur, y la mayoría absoluta de las solicitudes correspondió a productos de inteligencia artificial: 609 de 726, aproximadamente el 84 %. Esto demuestra que las tecnologías de inteligencia artificial se han convertido en una prioridad para los fundadores de la región.

En las rondas de selección en línea participaron 47 jueces experimentados de ocho países: representantes de fondos de capital riesgo, directivos de grandes hubs tecnológicos y emprendedores que han desarrollado sus empresas con éxito. El proceso de evaluación también contó con un juez de inteligencia artificial llamado AI-Dana, que emitió una valoración independiente.

Los principales ecosistemas regionales y la participación de Uzbekistán

Tras las rondas nacionales de selección celebradas a principios de julio, 22 startups prometedoras avanzaron a la final regional. Uzbekistán y Kazajistán lideran con seis proyectos cada uno. Esto demuestra claramente que ambos países se han convertido en los mayores ecosistemas de startups de la región. Los equipos uzbekos clasificados para la final regional son los siguientes:

MoliyAI

Sino AI

Deepen

Fermopolis

Oqim App

Cerberus

Magzhan Madiyev, director ejecutivo de Astana Hub, señala que los productos de inteligencia artificial están experimentando un crecimiento constante en Kazajistán y en toda la región, en plena sintonía con los objetivos estratégicos de la organización. La meta es formar una generación competitiva a escala global y preparada para acceder a grandes mercados como Estados Unidos.

Tras la final regional, los tres mejores equipos finalistas representarán a Eurasia Central en un prestigioso evento global en San Francisco y tendrán la oportunidad de atraer la atención de inversores internacionales.