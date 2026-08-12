Pese a las amenazas de Microsoft, se divulga una nueva vulnerabilidad de Windows

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Pese a las amenazas de Microsoft, se divulga una nueva vulnerabilidad de Windows

Un investigador de seguridad informática ha hecho públicos los detalles de una grave vulnerabilidad en las últimas versiones del sistema operativo Windows, pese a las advertencias de Microsoft sobre posibles acciones legales. Esta vulnerabilidad resulta especialmente preocupante porque podría permitir a los ciberdelincuentes obtener acceso completo al sistema, al dispositivo y a los datos del usuario. Techcrunch.com informa de ello.

Según ixbt.com, esta nueva vulnerabilidad, denominada ShieldBreak, fue revelada por un investigador que opera bajo el seudónimo Nightmare Eclipse. Durante los últimos meses, ya había difundido información sobre varias vulnerabilidades desconocidas en productos de Microsoft, incluido Windows. ShieldBreak se basa directamente en una deficiencia del sistema de protección Windows Defender.

Mecanismo de explotación de la vulnerabilidad

Si el ataque tiene éxito, el hacker puede elevar sus privilegios de usuario limitados hasta obtener el control total del sistema. El investigador presentó este exploit como una aplicación de Windows, y para aprovechar la vulnerabilidad el usuario debe ejecutar dicha aplicación en su dispositivo.

Según el investigador, esta vulnerabilidad sigue siendo explotable en Windows 10, Windows 11, incluida la versión más reciente, 25H2, y Windows Server 2025. Otro especialista en seguridad, Will Dormann, también confirmó que funciona en la práctica y que es necesario tener Windows Defender activado para que el ataque sea posible.

Negociaciones y riesgos futuros

Este nuevo exploit se considera una continuación de una vulnerabilidad desarrollada anteriormente bajo el nombre de RoguePlanet. Aunque Microsoft publicó una actualización especial (parche) para RoguePlanet, el investigador sostiene que la medida de la empresa fue insuficiente y que el reciente ShieldBreak parece eludir por completo el parche anterior. Por ahora, Microsoft no ha publicado una corrección oficial para esta vulnerabilidad.

Esta falla se considera una vulnerabilidad zero-day, ya que el desarrollador del software no dispuso de tiempo suficiente para corregirla con antelación. El caso representa el episodio más reciente de un conflicto prolongado entre el investigador y el gigante tecnológico por su política de notificación de vulnerabilidades.

En mayo, Microsoft publicó una declaración en la que amenazaba con emprender acciones legales contra investigadores de seguridad. Aunque posteriormente la empresa suavizó sus palabras en publicaciones en redes sociales, la entrada original de su blog no ha sido modificada. Según los expertos, estos casos vuelven a demostrar la importancia de la transparencia y el diálogo para garantizar la seguridad tecnológica.

WindowsMicrosoftZero-DaySeguridadShieldBreak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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