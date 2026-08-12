SpaceX lanza el proyecto Starmind para la inteligencia artificial en el espacio

SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha anunciado el ambicioso proyecto Starmind, destinado a crear centros de inteligencia artificial de gran potencia en el espacio. Según ixbt.com, esta iniciativa pretende trasladar a la órbita terrestre los cálculos de inteligencia artificial que consumen mucha energía para ampliar considerablemente las capacidades futuras de las redes espaciales. La información fue publicada por Ixbt.com que informa de ello.

El proyecto Starmind contempla la creación de una enorme red con un millón de satélites en órbita. Estos dispositivos estarán equipados con centros de datos integrados para realizar directamente en el espacio cálculos complejos relacionados con la inteligencia artificial. Esto permitiría sortear la escasez de energía y las limitaciones de infraestructura en la Tierra.

Potencia y perspectivas financieras en el espacio

Según los planes previstos en el marco del proyecto, la empresa planea poner en órbita, antes de finales de 2027, satélites con una potencia total de 10 gigavatt. Elon Musk afirma que, si el coste de un vatio se sitúa entre 30 y 50 dólares, esta capacidad podría generar entre 300.000 y 500.000 millones de dólares de ingresos anuales.

Según los expertos, un salto financiero y tecnológico de tal magnitud reforzaría aún más la posición de SpaceX en el mercado espacial mundial. La instalación de centros de procesamiento de datos en la órbita terrestre no solo reduciría la carga de los servidores terrestres tradicionales, sino que también llevaría la velocidad y la eficiencia de la transmisión de datos a un nuevo nivel.

La escala de Kardashev y la evolución de las civilizaciones

Al explicar la importancia del proyecto, Elon Musk recordó las ideas científicas del célebre físico Nikolái Kardashev. El astrónomo soviético clasificó las civilizaciones según su capacidad para aprovechar la energía y sostenía que toda sociedad avanzada debía dominar los recursos energéticos de su planeta, su estrella o incluso su galaxia.

El proyecto Starmind se considera un paso práctico basado en este enfoque filosófico y científico. Se espera que el aprovechamiento de la energía a gran escala en el espacio y su uso para gestionar sistemas de inteligencia artificial impulsen a la humanidad hacia una nueva etapa del progreso tecnológico.