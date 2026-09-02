Información sobre la velocidad de carga de los flagships Samsung Galaxy S27

El gigante tecnológico coreano Samsung continúa trabajando en sus próximos smartphones insignia. Según el portal ixbt.com, basándose en los datos del regulador chino 3C, se han revelado los primeros detalles técnicos sobre los modelos Galaxy S27 y Galaxy S27+, incluida su velocidad de carga. Estas cifras están generando intensos debates entre los usuarios que siguen la evolución de los dispositivos insignia en los últimos años. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos de certificación, el smartphone Samsung Galaxy S27, con el número de modelo SM-S9520, admitirá una velocidad de carga de hasta 27 W en su versión estándar. Por su parte, el modelo Galaxy S27+ (SM-S9560) contará con una capacidad de carga de 45 W. Sin embargo, se confirmó que ninguno de los dos dispositivos incluirá un adaptador de corriente en la caja.

Estancamiento en la velocidad de carga

Un aspecto destacable es que la velocidad de carga rápida de los modelos Galaxy S estándar apenas ha cambiado a lo largo de los años. Los expertos señalan que el modelo Galaxy S20, presentado en 2020, ya admitía 25 W de carga. El hecho de que esta cifra apenas haya variado tras tanto tiempo genera interrogantes entre los entusiastas de la tecnología.

La situación es similar para los modelos Plus. Desde el lanzamiento del Galaxy S22+ en 2022, esta serie de dispositivos se ha mantenido con una velocidad de carga de 45 W. Por lo tanto, se espera que el Galaxy S27+ mantenga esta tradición y se limite a la misma cifra por quinto año consecutivo.

Cambios en el calendario y nuevos modelos

El momento en que los dispositivos aparecen en la base de datos 3C también ofrece información analítica importante. Por ejemplo, mientras que el Galaxy S25 fue certificado en septiembre, el Galaxy S26 solo se registró en enero y se anunció en marzo. La aparición de los Galaxy S27 y S27+ en la base de datos desde septiembre sugiere que Samsung podría volver a su antiguo calendario de lanzamientos.

Según las previsiones actuales, es muy probable que la presentación oficial de la nueva serie tenga lugar en enero de 2027, aunque la empresa aún no ha revelado fechas oficiales. También se espera que aparezca una versión Galaxy S27 Pro para llenar el vacío entre los modelos S27+ y S27 Ultra. Se espera que las certificaciones del resto de los modelos se anuncien oficialmente en los próximos meses.