Las versiones globales de Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max tendrán cambios en la batería

Presentados el pasado 23 de septiembre en el mercado chino, los smartphones insignia Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max despertaron un gran interés en el mundo tecnológico por sus características de alta gama, especialmente por sus enormes baterías. Sin embargo, según ixbt.com, se ha revelado que las versiones globales de estos dispositivos, destinadas al mercado internacional, vendrán equipadas con baterías de menor capacidad que los modelos lanzados en China. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

¿Cuánta capacidad perderán las versiones globales?

El conocido informante Kacper Skrzypek descubrió estas diferencias al analizar el código del sistema HyperOS . Según él, mientras que el Xiaomi 18 Pro para el mercado chino cuenta con una batería de 7000 mAh, su versión global vendrá con una batería de 6000 mAh. Como resultado, los usuarios internacionales perderán aproximadamente el 14 % de la capacidad inicial, es decir, 1000 mAh.

Un cambio aún más significativo se observa en el modelo Xiaomi 18 Pro Max. Presentado en China con una batería de 8500 mAh, la versión global de este smartphone avanzado recibirá una batería de 7050 mAh. Aquí, la diferencia es de 1450 mAh, o aproximadamente un 17 %. A pesar de esto, según la información inicial, la potencia de carga rápida por cable de los dispositivos se mantendrá sin cambios, conservándose en 90 W y 100 W respectivamente.

¿A qué se debe esta decisión?

Por el momento, la empresa no ha explicado oficialmente las razones de la reducción en la capacidad de la batería. Según expertos y analistas del sector, uno de los factores principales son los estrictos requisitos de seguridad establecidos por las empresas internacionales de transporte y logística para el envío de baterías de litio. A menudo, los fabricantes se ven obligados a modificar las estructuras de las baterías para los mercados globales debido a estas normas y reglamentos aduaneros.

Esta no es la primera vez que la marca Xiaomi se enfrenta a esta situación. En la generación anterior, la serie Xiaomi 17, se observó un caso similar: en aquel entonces, la versión internacional recibió una batería de 6330 mAh en lugar de los 7000 mAh de China, mientras que el modelo Xiaomi 17 Ultra se limitó a 6000 mAh en lugar de 6800 mAh. Por ello, es importante que los consumidores internacionales que planean adquirir estos nuevos buques insignia tengan en cuenta estas diferencias técnicas.