Carne y pescado impresos en 3D comienzan a venderse en tiendas de EE. UU.

En el campo de la tecnología alimentaria (FoodTech), los alimentos del futuro, probados en laboratorio durante muchos años, han entrado oficialmente en el mercado de consumo diario. La startup internacional innovadora Steakholder Foods ha lanzado la venta de filetes y pechugas de pollo artificiales «impresos» mediante tecnología de impresión 3D en supermercados de EE. UU.

Estos productos no son solo carne picada vegetal tradicional, sino uno de los primeros productos masivos fabricados mediante impresión 3D de alta tecnología para replicar la anatomía real de la carne.

¿Cómo se crea la estructura de la carne marmoleada?

El mayor inconveniente de los sustitutos de carne artificiales o vegetales solía ser su incapacidad para replicar las fibras musculares (textura) y la sensación al masticar de la carne real. La nueva tecnología ha resuelto este problema:

Fibras y capas de grasa: El método de impresión 3D recrea capa por capa, con precisión microscópica, las fibras musculares complejas y las capas de grasa características de la carne marmoleada;

Sensación natural: Como resultado, durante la cocción y el consumo, el producto ofrece una textura y jugosidad casi indistinguibles de la carne de res o ave real.

Marca Perfecta: Filetes de pescado impresos

El fabricante presentó una amplia gama no solo de carnes rojas y blancas, sino también de productos del mar:

Sabor marino: Puestos a la venta Perfecta bajo la marca, se ofrecen a los clientes filetes a base de plantas con sabor a salmón y pescado blanco;

Geografía del mercado: El primer lote de productos innovadores comenzó a venderse en cadenas minoristas y tiendas especializadas del noreste de EE. UU.;

Beneficio ecológico: Según los autores del proyecto, estos productos ayudan a reducir drásticamente el daño ambiental causado por la ganadería y la sobrepesca.

Los analistas del mercado destacan que el éxito de esta iniciativa será un motor decisivo para la popularización global de las tecnologías 3D en la industria alimentaria.