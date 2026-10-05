Google anuncia limitaciones en portátiles con procesadores Intel

Se ha revelado que los portátiles que funcionan bajo Googlebook OS tienen diferencias técnicas específicas. No se trata de rendimiento o velocidad, sino de diferencias en las capacidades de software según el tipo de procesador de los dispositivos. Según informa Ixbt.com, la empresa ha admitido oficialmente que no todas las aplicaciones Android son compatibles por igual en los nuevos dispositivos basados en procesadores Intel. Esto es lo que informa Ixbt.com informa .

Anteriormente, el gigante de Internet había prometido a los usuarios que toda la biblioteca de aplicaciones disponibles en Google Play Store funcionaría perfectamente en los nuevos portátiles. Sin embargo, en la práctica, la situación resultó ser algo diferente. Resulta que, para que algunas aplicaciones Android funcionen sin problemas en dispositivos basados en chips Intel, deben ser adaptadas y mejoradas adicionalmente por desarrolladores independientes.

Limitaciones relacionadas con los chips Intel

Actualmente, tres de los cinco nuevos modelos lanzados al mercado se basan precisamente en procesadores Intel. Esto significa que esta limitación afecta directamente a muchos compradores y usuarios. Aunque la empresa subraya que el número de dichas aplicaciones es muy reducido, aún no se han revelado cifras exactas ni una lista de las aplicaciones problemáticas.

Según los expertos, tales incompatibilidades podrían causar dificultades a los usuarios en el futuro. Es muy probable que algunas aplicaciones utilizadas activamente en la vida cotidiana no se inicien inmediatamente en los nuevos portátiles, lo que podría influir en la elección de los compradores. El tiempo que llevará el proceso de optimización del software sigue siendo desconocido por ahora.

Solución al problema y perspectivas

Según los representantes de Google, el problema es temporal y se resolverá por completo una vez que los desarrolladores externos adapten sus productos a la arquitectura Intel. Sin embargo, no se han anunciado plazos precisos sobre cuándo finalizará este proceso.

Esta noticia ha provocado intensos debates en el mercado tecnológico. Se ha confirmado una vez más que los usuarios deben prestar atención no solo a las características técnicas, sino también al procesador en el que se basa el dispositivo antes de realizar la compra. Los propietarios de portátiles con procesadores Intel tendrán que esperar un poco para que sus aplicaciones Android favoritas funcionen correctamente.