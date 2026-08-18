Aún falta tiempo para la presentación oficial: los primeros accesorios para iPhone 18 ya están a la venta

Aunque queda aproximadamente un mes para la presentación de la próxima serie insignia de Apple, las principales tiendas online chinas ya han comenzado a aceptar pedidos de fundas diseñadas especialmente para los futuros smartphones. Según informa ixbt.com, el precio de estos accesorios en plataformas comerciales como Taobao y JD.com ronda los 22–36 yuanes. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Los vendedores intentan convencer a sus clientes de que los productos se han fabricado conforme a las características técnicas y las dimensiones exactas de los futuros smartphones. Para atraer compradores y reducir sus preocupaciones, algunos vendedores incluso garantizan la devolución de la funda en un plazo de siete días, sin necesidad de dar explicaciones, en caso de error.

Las prácticas habituales del sector y el secreto de las maquetas CAD

Esta situación se repite con regularidad cada año antes de la presentación de los smartphones de nueva generación. Los fabricantes de accesorios se adelantan para entrar de los primeros en el mercado y recibir a la primera oleada de compradores con productos terminados.

Anteriormente, la publicación por parte de iFunSmart de imágenes de fundas preparadas para un iPhone plegable aún no anunciado había generado un amplio debate. Por lo general, los fabricantes obtienen las maquetas CAD varios meses antes de que los dispositivos salgan a la venta, lo que les permite presentar los accesorios al mismo tiempo que el nuevo producto.

Casos similares de años anteriores y ritmo de producción

Un proceso similar ya se había observado en su momento, antes del lanzamiento del iPhone 17. A partir de planos filtrados, las tiendas chinas encargaron maquetas especiales que permitieron a los usuarios conocer de antemano el futuro aspecto del dispositivo.

Mientras el mercado de accesorios entra en una fase de intensa actividad, la producción de los propios smartphones también avanza a buen ritmo. Según las fuentes, la producción en serie de los modelos iPhone 18 y iPhone 18 Pro comenzó ya en julio.

Las fábricas de Foxconn, actualmente el principal socio de ensamblaje de Apple, están contratando activamente a nuevos trabajadores para aumentar aún más el volumen de producción y satisfacer por completo la demanda. Esto demuestra que la próxima presentación es esperada con gran interés en el mercado tecnológico mundial.