Revelado un problema inusual en la pantalla del nuevo iPhone Duo

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Revelado un problema inusual en la pantalla del nuevo iPhone Duo

El primer smartphone plegable de Apple, el iPhone Duo, presentado recientemente con un precio inicial de 2000 dólares, ha captado la atención de usuarios y expertos. Según ixbt.com, el reconocido insider @UniverseIce publicó fotos en vivo del dispositivo, señalando un defecto inusual en su pantalla interna. Resulta que la gran pantalla de este gadget tiende a verse borrosa bajo la luz. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Se ha revelado que el panel interno de 7,6 pulgadas está cubierto con una capa especial antirreflejos de nanoestructura. La función principal de esta capa es reducir los reflejos causados por la luz solar o la iluminación, y hacer que el pliegue en el centro de la pantalla sea menos perceptible. Sin embargo, esta solución técnica ha provocado un efecto secundario inesperado.

El secreto del desenfoque de la pantalla

Al utilizarse al aire libre o en una habitación muy iluminada, la pantalla interna del iPhone Duo se vuelve mate. La pantalla parece estar cubierta por una neblina, y la claridad visual, la nitidez y la saturación de la imagen disminuyen considerablemente. El insider señala que esto crea una especie de efecto de «pantalla secreta», donde las imágenes pierden su atractivo.

Las fotos publicadas muestran el iPhone Duo en posición abierta, con varias aplicaciones ejecutándose en su gran pantalla interna. Es precisamente en estas condiciones donde las características de la capa nanoestructurada se hacen evidentes, causando que los detalles pierdan su precisión.

Precio y complejidad tecnológica

Recordemos que Apple lanzó oficialmente su smartphone plegable la semana pasada. El precio inicial de 2000 dólares indica que está dirigido al segmento premium. Sin embargo, la presencia de defectos visuales como el desenfoque de la pantalla bajo la luz en un dispositivo tan costoso está generando intensos debates en la comunidad tecnológica.

Por ahora, Apple no ha emitido comentarios oficiales al respecto. Dado que la tecnología de pantallas plegables aún está en desarrollo, es evidente que los fabricantes deben hacer concesiones para ocultar los pliegues y aplicar capas antirreflejos.

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Abror Shuhratov
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