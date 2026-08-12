El ex primer ministro chino Zhu Rongji murió a los 98 años

El ex primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Zhu Rongji, murió el 12 de agosto en Pekín a los 98 años debido a una enfermedad. Así lo informó la Televisión Central de China.

Según se informó, Zhu Rongji falleció a las 11:06, hora de Pekín. Por el momento no se han dado más detalles sobre la enfermedad que causó su muerte.

Zhu Rongji encabezó el Consejo de Estado de la RPC entre 1998 y 2003. Antes ocupó importantes cargos, como vice primer ministro, gobernador del Banco Popular de China, alcalde de Shanghái y secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de China en Shanghái.

Durante su etapa en la dirección del país, China llevó a cabo amplias reformas fiscales, financieras y económicas. Zhu Rongji es conocido como uno de los políticos que desempeñaron un papel clave en la gestión de la economía y el sistema financiero del país.

El político también contribuyó significativamente a consolidar la posición de China en la economía mundial. Pasó a la historia como uno de los principales arquitectos del «milagro económico chino» y como un líder clave en el proceso de adhesión del país a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Zhu Rongji fue uno de los dirigentes más influyentes y poderosos de la jerarquía política china. Su trayectoria estuvo vinculada a una etapa crucial de la economía, el sistema financiero y las reformas del país, e influyó notablemente en el desarrollo económico posterior de China.