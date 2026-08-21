Intentaron engañar a especialistas en ciberseguridad mediante una conferencia falsa

Atacar a especialistas en ciberseguridad suele terminar en fracaso para los hackers, ya que estos profesionales saben detectar rápidamente cualquier ataque. Aun así, unos atacantes desconocidos intentaron recientemente engañar a varios especialistas bajo la apariencia de un evento de criptomonedas, justo antes de las grandes conferencias de seguridad estadounidenses Black Hat y Def Con. TechCrunch.com informa al respecto.

Según TechCrunch y la empresa de seguridad Huntress, el estafador se hizo pasar por un empleado de un importante sitio de noticias sobre criptomonedas y buscó víctimas a través de la plataforma X, antes conocida como Twitter. El atacante contactó con posibles objetivos mediante respuestas públicas y mensajes privados (DM), intentando inducirlos a instalar malware con ayuda de documentos de Google Docs.

Un evento falso y una trampa sofisticada

Según los detalles publicados por los especialistas de Huntress, uno de los empleados de la empresa detectó esta actividad sospechosa y decidió seguir el juego para descubrir las verdaderas intenciones de los estafadores. El atacante, que escribía en un inglés deficiente, se interesó por los planes de su objetivo para asistir al evento y mencionó una conferencia especial supuestamente organizada por un conocido recurso sobre criptomonedas.

Después, durante la conversación, envió un enlace legítimo a un documento de Google Docs presentado como el documento de planificación de la conferencia falsa. El documento mostraba una barra lateral especial que indicaba, supuestamente, que estaba cifrado y protegido, con el fin de engañar al usuario. El objetivo principal era obligar a la víctima a introducir una falsa clave de cifrado proporcionada por el estafador.

Métodos para distribuir malware

Según el análisis de Huntress, introducir la clave era el inicio de una etapa que conducía a la instalación de malware para macOS o Windows, dependiendo del sistema operativo utilizado por la víctima. Para que la barra lateral pareciera fiable, el atacante utilizó la plataforma Google App Script. Esta permite a los desarrolladores personalizar la interfaz de Google Docs con menús y paneles.

Durante el ataque, el hacker intentó distribuir las siguientes herramientas maliciosas:

Un infostealer diseñado para robar datos de ordenadores Apple

Una herramienta modificada específicamente para vigilar escritorios remotos en Windows

Un instalador falso del monedero de criptomonedas Ledger

Se descubrió que el propietario de la cuenta que organizó esta campaña no respondió a la solicitud de comentarios de TechCrunch. Aunque hackers estatales o grupos norcoreanos ya habían atacado anteriormente a especialistas en ciberseguridad, este intento resultó algo más creíble gracias al uso de servicios y documentos legítimos de Google. Hasta ahora, Google no ha emitido ninguna declaración oficial sobre este incidente o campañas similares.