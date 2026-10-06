Google pone fin al soporte de Android Auto en millones de smartphones antiguos

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Google pone fin al soporte de Android Auto en millones de smartphones antiguos

Google se prepara para endurecer los requisitos de su popular servicio Android Auto para conductores. Según el portal ixbt.com, los propietarios de smartphones que funcionan con Android 10 han comenzado a recibir advertencias de que el servicio dejará de funcionar pronto al conectarse al vehículo. Se espera que este cambio afecte a millones de usuarios de dispositivos móviles antiguos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Qué dispositivos están en riesgo

Actualmente, se señala que estas notificaciones provienen principalmente de propietarios de smartphones insignia que fueron populares hace unos años, como el Samsung Galaxy Note 9, el Galaxy S9 y el Sony Xperia XZ2 Compact. La última actualización oficial del sistema para estos dispositivos se detuvo precisamente en la versión Android 10. Por lo tanto, tras el aumento de los requisitos, los propietarios de estos dispositivos perderán el acceso al servicio y solo podrán resolver el problema comprando un nuevo smartphone.

Aunque Google aún no ha emitido una declaración oficial sobre el aumento de los requisitos mínimos para la conexión por cable, la situación actual muestra que los requisitos del sistema están aumentando gradualmente. Si bien las páginas oficiales de la empresa indican actualmente que Android 9 Pie o una versión más reciente es suficiente para la conexión por cable, para el modo inalámbrico ya se requería Android 11.

Evolución del sistema y cambios futuros

Según los expertos, es muy probable que en un futuro próximo Android 11 se convierta en el requisito básico no solo para la conexión inalámbrica, sino también para la conexión por cable. Esto es una continuación lógica de la política de abandono gradual de los sistemas operativos tecnológicamente obsoletos. El gigante tecnológico aplica regularmente esta práctica de retirar gradualmente las plataformas antiguas para garantizar la seguridad de los usuarios y la estabilidad del servicio.

Recordemos que Google ya había reducido anteriormente los periodos de soporte para sistemas antiguos. En particular, en 2022, el servicio se suspendió en dispositivos con Android 8 Oreo y versiones anteriores, mientras que en 2024 se estableció Android 9 Pie como requisito mínimo. El proceso actual demuestra un nuevo nivel en los estándares tecnológicos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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