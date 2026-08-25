Comienzan fuertes erupciones solares: la actividad aumenta drásticamente

En la noche del 25 de agosto se registraron fuertes erupciones solares. Los científicos señalan que tales explosiones podrían provocar tormentas geomagnéticas en la Tierra en el futuro.

Según datos del laboratorio de astronomía solar, la actividad solar ha aumentado drásticamente desde la medianoche. Al momento de la publicación, se han observado tres erupciones fuertes de clase M. Estas se clasifican como explosiones de alto nivel en una escala de cinco.

Los expertos señalan que un gran centro activo en la superficie del Sol se ha reactivado inesperadamente. Lo más importante es que este centro se encuentra actualmente en la parte central del disco solar frente a la Tierra. Por ello, existe la posibilidad de que las fuertes explosiones que puedan ocurrir tengan un impacto directo en la Tierra.

Este grupo de manchas solares había sido monitoreado por especialistas durante casi una semana. Sin embargo, debido a que su actividad disminuyó significativamente en los últimos días, surgió la hipótesis de que el centro había agotado su energía. Las nuevas erupciones han refutado esta suposición.

Por el momento, no se ha dado un pronóstico preciso sobre la eyección de plasma hacia la Tierra o el inicio de una tormenta geomagnética. No obstante, la probabilidad de tal fenómeno persiste.

Los científicos destacan que aún no se han registrado las erupciones de mayor intensidad. Por lo tanto, no hay motivos para considerar la situación como un evento récord histórico. Sin embargo, se seguirá de cerca cómo evoluciona la actividad solar en los próximos días.

Los expertos subrayan que el 25 de agosto será un día clave para determinar si la situación es una actividad temporal o si las erupciones se intensificarán aún más.