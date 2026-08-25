Lamine Yamal se ha mudado con su novia

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Lamine Yamal se ha mudado con su novia

Se dice que el jugador del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, y la bloguera Alex Padilla han dado un nuevo paso en su relación. Según la periodista española Sandra Aladro, Alex Padilla se ha mudado a la casa de Yamal en Barcelona.

En el programa «Vamos a Ver», la periodista comentó que la bloguera vivía anteriormente en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, antes de dejar su hogar para vivir con Lamine. Aladro destaca que la pareja se siente muy feliz en este momento.

Al parecer, Alex ya conoce a la familia de Yamal. La periodista afirma que el futbolista incluso invitó a los familiares cercanos de su novia a su cumpleaños.

Actualmente, Lamine Yamal reside en una lujosa residencia situada en Esplugues de Llobregat, cerca de Barcelona, donde vivieron anteriormente Gerard Piqué y Shakira. Se ha informado que Yamal adquirió esta propiedad a finales de 2025.

Los rumores sobre su convivencia se intensificaron después de que en el programa «Vamos a Ver» se mostraran imágenes de la pareja saliendo juntos de la casa. Sin embargo, Lamine y Alex aún no han confirmado personalmente esta información.

Al mismo tiempo, los primeros informes sobre el debut de Yamal en La Liga esta temporada han recibido valoraciones dispares. El FC Barcelona venció al Elche por 5-0 el 23 de agosto, y Yamal jugó 65 minutos. Mientras que algunas clasificaciones le dieron una puntuación baja, otras fuentes lo señalaron como el mejor jugador del partido.

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