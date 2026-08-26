Presentación del Garmin Fenix 9 Pro: un reloj insignia con hasta 291 días de autonomía

La reconocida compañía Garmin ha presentado oficialmente su más reciente reloj inteligente insignia: el Garmin Fenix 9 Pro. Según ixbt.com, este gadget de alta tecnología no solo incorpora una carcasa de titanio resistente, sino también una autonomía prolongada y capacidades avanzadas como la comunicación por satélite, lo que representa un paso importante para atletas y aventureros que operan en condiciones extremas. Así lo informa Ixbt.com .

Los nuevos relojes inteligentes se lanzarán en tamaños de 43, 47 y 51 mm según las necesidades del usuario. El modelo pequeño cuenta con una pantalla de 1,3 pulgadas, el mediano de 1,4 pulgadas, mientras que la versión de 51 mm tiene un panel AMOLED de 1,5 pulgadas. El brillo máximo de estas pantallas alcanza los 3000 nits, lo que hace que la lectura de datos sea muy cómoda incluso bajo el sol.

Tipos de pantalla y autonomía récord

Además de las pantallas AMOLED para las versiones de 47 y 51 mm, el fabricante también ofrece una pantalla MiP transflectiva con células solares integradas. Aunque está ligeramente por detrás del AMOLED en la reproducción de colores, es inigualable en la conservación de la batería. En particular, el modelo Garmin Fenix 9 Pro Solar de 51 mm puede funcionar hasta 57 días en modo normal y hasta 291 días en modo de ahorro de energía con suficiente exposición solar.

La carcasa del dispositivo está fabricada completamente en aleación de titanio de alta calidad y es ligeramente más delgada que la generación anterior. El reloj es resistente al agua hasta 43 metros según el estándar 10 ATM. La memoria interna se ha duplicado hasta alcanzar los 64 GB, lo que permite al usuario almacenar numerosos mapas y música.

Opciones de conectividad y software

Cabe destacar que los compradores pueden elegir opcionalmente una versión inReach con módem LTE y comunicación por satélite. Esto permite mantenerse en contacto en áreas remotas fuera del alcance de las redes móviles, aunque estos servicios requieren una suscripción por separado. En cuanto al software, se ha añadido la función Garmin Epic, que permite combinar varios días de actividades en un solo viaje y añadir estadísticas de fotos y signos vitales.

Asimismo, se informa que la interfaz, especialmente el trabajo con mapas topográficos, se ha vuelto más fluida. La linterna LED integrada ahora tiene la capacidad de emitir luz blanca, roja y verde. El sensor de salud Elevate 5 se mantiene sin cambios, conservando la capacidad de medir la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno en sangre, la temperatura de la piel y registrar un ECG.

Se han conservado la navegación GPS, el NFC con soporte para Garmin Pay y un amplio conjunto de funciones para el deporte y el ocio activo. Según la información, el precio inicial de las versiones Garmin Fenix 9 Pro AMOLED y Solar comienza en 1100 dólares, mientras que los modelos de 51 mm están valorados en 1200 dólares. Habrá que pagar 100 dólares adicionales por la modificación inReach con LTE y comunicación por satélite. La venta abierta del dispositivo está programada para el 28 de agosto.