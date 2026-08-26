HP presenta el OmniBook 3, un portátil asequible con una autonomía excepcional

A pesar de la compleja situación del mercado mundial de memorias, las empresas tecnológicas siguen lanzando dispositivos que son a la vez asequibles, ligeros y con una larga duración de batería. Según ixbt.com, HP ha presentado su nuevo portátil OmniBook 3, que se ofrece a los clientes por solo 550 dólares. Así lo informa Ixbt.com comunica .

Esta política de precios se debe a que el dispositivo se lanzó inicialmente a 500 dólares y posteriormente se ajustó el descuento. Actualmente, el descuento inicial de 100 dólares se ha reducido a la mitad, por lo que el portátil cuesta 600 dólares sin promoción. Aun así, por las prestaciones que ofrece, sigue siendo una de las propuestas más competitivas del segmento.

Prestaciones y rendimiento

Una de las características clave del dispositivo es su procesador. El portátil viene equipado con el chip Snapdragon X X1-26-100 de la serie Snapdragon X. Los expertos señalan que, al ser un procesador de primera generación, su rendimiento de cálculo es limitado y se mantiene en niveles bastante moderados.

Sin embargo, este rendimiento moderado se compensa con creces con la duración de la batería. Según HP, el dispositivo puede funcionar de forma autónoma hasta 42 horas con una sola carga. Esto se logra gracias a una batería de 60 Wh y a una plataforma de bajo consumo.

Pantalla y conectividad

El nuevo modelo cuenta con una pantalla de calidad que satisface las necesidades de los usuarios modernos. El portátil dispone de una pantalla OLED de 14 pulgadas con una resolución de 1200p. No obstante, existen ciertas limitaciones en cuanto al brillo, que alcanza un máximo de 300 cd/m².

Las especificaciones técnicas y las opciones de conectividad son suficientes para las tareas cotidianas. El portátil incluye los siguientes componentes:

8 GB de memoria RAM

256 GB de almacenamiento SSD

Dos puertos USB-C y dos puertos USB-A

Conector HDMI y toma de auriculares clásica

Módulo inalámbrico Wi-Fi 6E

A pesar de incluir todos estos componentes y una batería robusta, el portátil pesa solo 1,4 kg. Esto lo convierte en una opción ideal para estudiantes y profesionales que viajan con frecuencia.