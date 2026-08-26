La nueva arma de Maresca: ¿Quién es Ayub Bouaddi, fichado por el City por 95+5 M€?

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La nueva arma de Maresca: ¿Quién es Ayub Bouaddi, fichado por el City por 95+5 M€?

Uno de los movimientos más grandes y sonados del mercado de fichajes de verano se ha hecho oficial. El gigante de la Premier League, Manchester City ha incorporado al talentoso centrocampista de 18 años del club francés Lille y de la selección nacional de Marruecos, Ayub Bouaddi.

Según el servicio de prensa de los «Citizens», se ha firmado un contrato de larga duración por 5 años con la joven estrella, hasta el verano de 2031 .

95+5 M€: se confirman las exclusivas de Fabrizio Romano

Los detalles financieros del traspaso lo convierten en una de las compras más caras del fútbol europeo:

  • Cifra del traspaso: Como informó el famoso insider Fabrizio Romano, Manchester Citypagará a sus homólogos franceses un pago garantizado de 95 millones de euros ;

  • Bonus: El contrato incluye un sistema de bonus adicional de 5 millones de eurosbasado en los logros individuales y colectivos del jugador, elevando el valor total a 100 millones de euros.

Del Lille al Etihad: el ascenso fenomenal de Bouaddi

El centrocampista central de 18 años es reconocido como uno de los talentos de mayor proyección en el fútbol moderno:

  • Brillando en el Lille: Siendo titular en el Lille desde 2023, Bouaddi ha impresionado a los ojeadores de los clubes top de Europa con su juego maduro y constante en la Ligue 1 y competiciones europeas;

  • Éxito con Marruecos: Ayub ya ha disputado 8 encuentros con la selección de Marruecos. Se convirtió en una de las revelaciones internacionales, especialmente tras participar en la Copa Mundial 2026 donde jugó 5 partidos cruciales.

Enzo Maresca ha asegurado a un prospecto de élite que puede convertirse en un líder del club por muchos años para reforzar el centro del campo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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