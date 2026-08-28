Lava presenta el smartphone Bold N4 Lite por solo 85 dólares

El mercado de dispositivos económicos para tareas cotidianas simples se enriquece con un nuevo terminal asequible. Según informa ixbt.com, Lava ha presentado su nuevo smartphone Bold N4 Lite con el objetivo de ofrecer a los usuarios un medio de comunicación práctico y fiable. Este dispositivo está dirigido a compradores que prefieren realizar llamadas, enviar mensajes y usar aplicaciones básicas, destacando por su precio y durabilidad. Así lo informa Ixbt.com.

El lanzamiento oficial del nuevo smartphone está previsto para el 3 de septiembre de este año. Su precio inicial es de solo 85 dólares estadounidenses. Esto lo convierte en una opción atractiva para quienes desean un dispositivo de comunicación moderno sin realizar una gran inversión.

Capacidades técnicas y rendimiento

El dispositivo está equipado con una pantalla LCD de 6,56 pulgadas con una resolución de 960×540 píxeles. En el corazón del smartphone se encuentra un procesador octa-core Unisoc 9863A, fabricado con un proceso tecnológico de 28 nm. Este hardware garantiza un rendimiento lo suficientemente estable para las tareas diarias.

La memoria RAM es de 3 GB, pero mediante la tecnología moderna de expansión virtual, esta cifra puede aumentarse hasta los 6 GB. Además, cuenta con 32 GB de almacenamiento interno para archivos y aplicaciones. Si esta capacidad no es suficiente, es posible ampliarla mediante una tarjeta de memoria microSD.

Cámara, autonomía y protección

En cuanto al apartado fotográfico, el smartphone cuenta con una cámara principal de 8 MP y una cámara frontal de 5 MP, útiles para fotos sencillas y videollamadas. Uno de los puntos fuertes del dispositivo es su batería de 5000 mAh. Sin embargo, para mantener el precio bajo, la potencia de carga está limitada a 10 W.

Como software se ha elegido el sistema Android 16 Go Edition, optimizado y eficiente. Para la seguridad, se ha integrado un escáner de huellas dactilares en el lateral del chasis. Un aspecto importante, poco común en dispositivos de gama baja, es la protección del cuerpo conforme al estándar militar MIL-STD-810H, lo que brinda mayor confianza a los usuarios.