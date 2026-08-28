Uno de los enfrentamientos más interesantes e intensos de la segunda jornada de la Premier League tendrá lugar en Londres. El vigente campeón, Manchester Cityvisitará a un rival difícil, el Crystal Palace.

Este partido tiene un significado especial para los aficionados al fútbol de Uzbekistán. Esto se debe a que, en las alineaciones probables publicadas por medios deportivos de prestigio, el defensa uzbeko Abdukodir Khusanov aparece en el once inicial de los «Citizens».

Crystal Palace – Manchester City: Alineaciones probables

Los entrenadores de ambos clubes se preparan para desplegar sus mejores recursos en este duelo crucial.

El posible once del Manchester City:

Portero: Gianluigi Donnarumma;

Defensas: Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Nico O'Reilly;

Centrocampistas y extremos: Felipe Anderson, Marc Guéhi, Phil Foden, Rayan Cherki, Antoine Semenyo;

Delantero: Erling Haaland.

El posible once del Crystal Palace:

Portero: Dean Henderson;

Defensas: Takehiro Tomiyasu, Chris Richards, Kanvot, Daniel Muñoz, Tyrick Mitchell;

Centrocampistas: Adam Wharton, Daichi Kamada, Dwight McNeil, Yeremy Pino;

Delantero: Jean-Philippe Mateta.

La intriga del partido: La pareja Khusanov-Dias y el factor Haaland

Se espera que la aparición del tándem formado por Abdukodir Khusanov y el experimentado portugués Rúben Dias en el centro de la zaga de los «Citizens» lleve la solidez defensiva a un nuevo nivel. Al mismo tiempo, la renovada línea de medios y la capacidad goleadora de Erling Haaland serán las armas principales del equipo.

Por su parte, el Crystal Palace está decidido a sumar puntos ante un grande en su propio estadio, apoyándose en líderes como Tomiyasu, Kamada y Mateta.