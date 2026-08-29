Presentado el televisor láser 4K Hisense Starlight S2 Pro

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Presentado el televisor láser 4K Hisense Starlight S2 Pro

La compañía Hisense ha presentado oficialmente en el mercado chino su nuevo producto estrella: el televisor láser 4K llamado Starlight S2 Pro. Según Ixbt.com, este dispositivo está dirigido a usuarios que prefieren formatos de pantalla grande e integra tecnologías avanzadas de imagen y sonido. Así lo informa Ixbt.com .

El nuevo televisor utiliza una fuente de luz láser RGB de tres colores para ofrecer una imagen de alta calidad con una resolución de 3840×2160 píxeles. El fabricante destaca que el dispositivo cubre el 110 % del espacio de color BT.2020, lo que garantiza colores extremadamente ricos y naturales.

Capacidades técnicas y calidad de pantalla

El brillo estable de la pantalla alcanza los 500 nits. Los expertos señalan que esta cifra representa un aumento del 15 % en comparación con los modelos de la generación anterior. Además, el televisor cuenta con un coeficiente de proyección de 0,2, lo que facilita la visualización de contenido en formato grande incluso a corta distancia de la pared.

El modelo Starlight S2 Pro se lanzará en tres tamaños de pantalla diferentes. Los compradores podrán elegir entre versiones de 80, 88 y 100 pulgadas según sus necesidades.

Sistema de audio y rendimiento

Se ha prestado especial atención a las capacidades de audio del dispositivo, gestionadas por un sistema 4.1.2 específico de la marca Harman/kardon. Con una potencia total de 100 vatios, este sistema es compatible con las tecnologías Dolby Atmos y DTS-X, creando un ambiente de cine en casa.

El hardware del televisor se basa en el chip MediaTek MT9649, y el dispositivo cuenta con 3 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Para las conexiones inalámbricas, se incluye el último módulo Bluetooth 5.4.

Precios y perspectivas de mercado

En el mercado chino, el precio inicial de este televisor láser es de 11 999 yuanes (aproximadamente 1780 dólares). El modelo de 88 pulgadas tiene un precio de 16 999 yuanes (2500 dólares), mientras que la versión insignia de 100 pulgadas cuesta 23 999 yuanes (aproximadamente 3550 dólares).

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Abror Shuhratov
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