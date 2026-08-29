Presentado el televisor láser 4K Hisense Starlight S2 Pro
La compañía Hisense ha presentado oficialmente en el mercado chino su nuevo producto estrella: el televisor láser 4K llamado Starlight S2 Pro. Según Ixbt.com, este dispositivo está dirigido a usuarios que prefieren formatos de pantalla grande e integra tecnologías avanzadas de imagen y sonido. Así lo informa Ixbt.com .
El nuevo televisor utiliza una fuente de luz láser RGB de tres colores para ofrecer una imagen de alta calidad con una resolución de 3840×2160 píxeles. El fabricante destaca que el dispositivo cubre el 110 % del espacio de color BT.2020, lo que garantiza colores extremadamente ricos y naturales.
Capacidades técnicas y calidad de pantallaEl brillo estable de la pantalla alcanza los 500 nits. Los expertos señalan que esta cifra representa un aumento del 15 % en comparación con los modelos de la generación anterior. Además, el televisor cuenta con un coeficiente de proyección de 0,2, lo que facilita la visualización de contenido en formato grande incluso a corta distancia de la pared.
El modelo Starlight S2 Pro se lanzará en tres tamaños de pantalla diferentes. Los compradores podrán elegir entre versiones de 80, 88 y 100 pulgadas según sus necesidades.
Sistema de audio y rendimientoSe ha prestado especial atención a las capacidades de audio del dispositivo, gestionadas por un sistema 4.1.2 específico de la marca Harman/kardon. Con una potencia total de 100 vatios, este sistema es compatible con las tecnologías Dolby Atmos y DTS-X, creando un ambiente de cine en casa.
El hardware del televisor se basa en el chip MediaTek MT9649, y el dispositivo cuenta con 3 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Para las conexiones inalámbricas, se incluye el último módulo Bluetooth 5.4.
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