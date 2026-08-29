«El más grande soy yo»: ¡Trump publica su ranking de presidentes de EE. UU.!

El exmandatario estadounidense Donald Trump publicó una nueva declaración sensacionalista en su página oficial de la red social Truth Social. El político compartió una imagen jerárquica especial que refleja el ranking de todos los jefes de Estado en la historia del país.

Lo más interesante es que Trump se colocó solo en la cima de esta lista histórica, con el estatus de «The Greatest» («El más grande»), presentándose como el líder más fuerte en la historia del país.

La fila de los «Grandes» personajes históricos

Según el ranking personal de Trump, la segunda categoría, «Great» («Grande»), incluye a 6 figuras políticas famosas que dejaron una huella profunda en la historia de EE. UU.:

Abraham Lincoln: El líder que abolió la esclavitud en EE. UU. y preservó la unidad del país;

George Washington: El primer presidente y fundador de EE. UU.;

Franklin Roosevelt: El líder de la Segunda Guerra Mundial y del periodo de la «Gran Depresión»;

Woodrow Wilson, Thomas Jefferson y Andrew Jackson: Presidentes que construyeron las instituciones democráticas y el modelo económico del país.

Además, políticos como Theodore Roosevelt, John Adams, James Polk y Grover Cleveland fueron incluidos en el grupo «Near Great» («Casi grande»), mientras que figuras como Bill Clinton y James Madison fueron ubicadas en la categoría «Average» («Promedio»).

Biden y Obama entre los «Fracasados»

Trump lanzó un duro golpe a sus rivales políticos del Partido Demócrata. Colocó a los siguientes en la categoría «Failures» («Fracasados»), considerada el nivel más bajo de la lista:

Joe Biden y Barack Obama: Los actuales y anteriores presidentes demócratas;

Nombres históricos: Junto a ellos, Ulysses Grant, Warren Harding y Jimmy Carter también fueron incluidos en la lista de líderes fracasados.

Esta publicación ha provocado intensos debates en los círculos políticos y entre los usuarios de las redes sociales.