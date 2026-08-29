¡4 knockdowns! Yerkebulan Toqtar noqueó al uzbeko « Shohzoda » (Video)

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¡4 knockdowns! Yerkebulan Toqtar noqueó al uzbeko « Shohzoda » (Video)

En la capital de Kazajistán, Astaná, se llevó a cabo la velada internacional de boxeo « International Boxing Day » organizada por la IBA Nomad League. En uno de los combates más esperados de la noche, el reconocido representante local Yerkebulan Toqtar se enfrentó al talentoso boxeador uzbeko Bobirjon Isroilov.

Este duelo, disputado bajo las reglas del boxeo profesional en la categoría de peso supermediano, comenzó con intensos intercambios desde los primeros segundos.

4 knockdowns consecutivos en el segundo asalto y victoria antes del límite

Antes del combate, ambos boxeadores mantenían un récord invicto en el ring profesional: Toqtar registraba 2-0 (2 KO), mientras que Isroilov contaba con 1-0 (1 KO):

  • Presión intensa: Buscando tomar la iniciativa desde el primer asalto, el peleador kazajo puso en serio peligro a su oponente con series de golpes potentes y precisos;

  • Final dramático: En el segundo asalto, el combate pasó a estar bajo el control total de Toqtar. Tras ataques feroces, Bobirjon Isroilov fue enviado cuatro veces a la lona ;

  • Nocaut técnico: El árbitro evaluó la situación y decidió detener la pelea, decretando la brillante victoria de Yerkebulan Toqtar por nocaut técnico (TKO) en el segundo asalto.

Nuevas estadísticas en la carrera profesional

El resultado de este combate actualizó las estadísticas de ambos atletas en el boxeo profesional:

  • Yerkebulan Toqtar: Al registrar su tercera victoria profesional, mantiene su racha de nocauts al 100% (3-0, 3 KO);

  • Bobirjon Isroilov: El uzbeko joven maestro de los guantes apodado « Shohzoda » sufrió su primera derrota en el ring profesional (1-1, 1 KO).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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