El Xiaomi 18 Fold será el primero en el mundo en recibir la memoria LPDDR6 de nueva generación

La empresa china CXMT ha iniciado la producción en masa de memoria LPDDR6 para dispositivos móviles y suministrará estos chips avanzados a la corporación Xiaomi. Según Ixbt.com, esta memoria innovadora se instalará en el esperado smartphone plegable insignia Xiaomi 18 Fold, convirtiéndolo en uno de los primeros del mundo en contar con ella. Así lo informa Ixbt.com .

La adopción del estándar LPDDR6 es un gran logro para CXMT. Menos de un año después de haber iniciado la producción en masa de la memoria LPDDR5, la compañía ha alcanzado un nuevo nivel tecnológico. Este paso reduce significativamente la brecha tecnológica del fabricante chino con los líderes del mercado mundial de DRAM, Samsung y SK Hynix.

Lanzamiento previsto para septiembre

Según la información de las partes, el smartphone Xiaomi 18 Fold saldrá a la venta en septiembre de este año. Este dispositivo, que será uno de los primeros en estar equipado con la memoria de nueva generación, está despertando un gran interés en el mercado de tecnologías móviles.

Los expertos señalan que la nueva generación de memoria RAM no solo aumentará el rendimiento general del dispositivo, sino que también mejorará significativamente la eficiencia energética. Esto es especialmente importante para los smartphones plegables y los modelos insignia con tareas complejas.

Procesador potente y nuevas capacidades

El smartphone no solo contará con memoria avanzada, sino también con un procesador especial de nueva generación de Xiaomi. Se ha informado que el dispositivo estará equipado con el chip Xring O3, fabricado mediante un proceso tecnológico de 3 nm.

Según el comunicado de la empresa, este procesador está diseñado desde el principio para funcionar sin problemas con la memoria LPDDR6. Esto garantiza la armonía entre el hardware y el software, permitiendo aprovechar al máximo todas las ventajas de la memoria moderna.