Una adolescente de 15 años vivió con una aguja en el intestino durante 20 días

En Chechenia, una adolescente de 15 años tragó accidentalmente una aguja mientras se ajustaba el pañuelo. El objeto afilado permaneció en su intestino durante casi tres semanas y, tras 20 días, fue expulsado naturalmente del organismo, informó «Sapa Kavkaz».

Se supo que el incidente ocurrió mientras la adolescente fijaba un adorno en el extremo de su pañuelo con una aguja. La joven acudió inmediatamente a los médicos. Un examen realizado dos días después confirmó la presencia de un cuerpo extraño en el intestino.

Los médicos planearon retirar la aguja mediante un procedimiento endoscópico. Sin embargo, debido a que estaba alojada demasiado profundamente, no fue posible realizar la intervención. Finalmente, después de 20 días, la aguja salió de forma natural.

Tamila Sitsiyeva, médica nefróloga y pariente de la paciente, calificó este caso como extremadamente raro y una gran fortuna.

La especialista instó a las jóvenes que usan pañuelos a no sostener agujas cerca de la boca. Señaló que muchas tienen el hábito de mantener la aguja cerca de la boca mientras se colocan el pañuelo, pero un solo movimiento descuidado puede provocar la ingestión de una aguja afilada.

Esta situación puede causar daños en los órganos internos, complicaciones graves e incluso la necesidad de una cirugía.