Se ha abierto una nueva página en la historia del fútbol azerbaiyano. El actual campeón del país, el Sabah FK, se ha clasificado por primera vez en su historia para la fase de liga de la competición de clubes más prestigiosa del continente: la UEFA Champions League.

Tras anunciarse los resultados del sorteo, muchos expertos destacaron que al equipo de Bakú le han tocado rivales extremadamente difíciles. El gran acontecimiento tiene como protagonista al centrocampista uzbeko Umarali Rahmonaliyev — el sueño del jugador de enfrentarse al FC Barcelona se hace realidad oficialmente.

Los 8 temibles rivales

del Sabah en la Champions. Según el nuevo formato de la UEFA, el Sabah se medirá a un total de 8 equipos en la fase de liga:

FC Barcelona (España) — en casa (en Bakú);

Borussia Dortmund (Alemania) — en casa;

Napoli (Italia) — en casa;

Slavia Praga (República Checa) — en casa;

Arsenal (Inglaterra) — fuera (en Londres);

Manchester United (Inglaterra) — fuera (en Manchester);

Villarreal (España) — fuera;

Viking (Noruega) — fuera.

Un vuelo de 4 172 kilómetros: el viaje más largo de la temporada

La visita del FC Barcelona a Bakú pasará a la historia de la competición no solo por lo deportivo, sino también por la logística:

Récord de distancia: Para llegar a Bakú, el club catalán deberá recorrer aproximadamente 4 172 kilómetros en un solo trayecto;

Tiempo de vuelo: La duración del vuelo directo entre Cataluña y Bakú será de casi 5 horas y 25 minutos; es decir:

Récord absoluto: De esta forma, el duelo Sabah – FC Barcelona establece un récord oficial para la temporada 2026/2027 de la Champions League como el viaje más largo entre dos ciudades.

El exitoso camino hacia Europa del canterano del Bunyodkor

La carrera de Umarali Rahmonaliyev, de 22 años, ha experimentado un ascenso meteórico en los últimos años: