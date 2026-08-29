El sistema de cohetes Starship podría lanzarse con una frecuencia semanal a partir de 2027

Se abre una era de cambios inmensos en el sector aeroespacial. Según el sitio ixbt.com, el jefe de la NASA, Jared Isaacman, declaró recientemente que los vuelos de prueba del sistema gigante Starship se realizarán casi todas las semanas a partir de 2027. Este ritmo frenético abre un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial, permitiendo utilizar el cohete mediante un verdadero método de producción en serie. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, SpaceX trabaja incansablemente en la mejora de este sistema colosal. Los especialistas están preparando activamente una versión lunar especial de la nave Starship, destinada a las misiones de los futuros programas espaciales Artemis. Si las previsiones de la dirección se cumplen, la frecuencia de los vuelos aumentará drásticamente en comparación con las cifras actuales.

Capacidad de reutilización total y objetivos técnicos

Este enfoque es crucial para SpaceX, no solo para probar el cohete, sino también para resolver una serie de tareas complejas. Se planea lanzar satélites pesados a órbita, repostar naves espaciales en órbita y preparar minuciosamente las futuras misiones lunares. Starship está diseñado como un sistema totalmente reutilizable, compuesto por el propulsor Super Heavy y la nave Starship en la etapa superior.

Según los términos del proyecto, ambos elementos principales del sistema deben regresar a la Tierra con éxito para su futura reutilización. Esto permite reducir significativamente el costo de los vuelos espaciales y garantizar su sostenibilidad. Los expertos destacan que este enfoque jugará un papel decisivo en la organización de expediciones a otros planetas en el futuro.

Programa Artemis y resultados de las últimas pruebas

Este programa también tiene una importancia estratégica especial para la NASA. La agencia considera la modificación lunar de la nave Starship como uno de los eslabones esenciales de las futuras misiones Artemis destinadas a devolver a los humanos al satélite natural de la Tierra. Se planea una misión importante en 2027 para probar las tecnologías que permitirán a la humanidad dar un nuevo paso en la Luna.

Recordemos que, para preparar el terreno para estos planes ambiciosos, SpaceX realizó recientemente con éxito una prueba de encendido estático completa del propulsor Super Heavy. Durante este proceso, los 33 motores Raptor se encendieron simultáneamente, probando así la potencia y robustez del sistema. Estas pruebas sirven de base para garantizar la seguridad y eficiencia de los futuros vuelos semanales.