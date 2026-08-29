Colisión entre dos tranvías en Estambul

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Colisión entre dos tranvías en Estambul

El 28 de agosto, dos tranvías chocaron en el distrito de Zeytinburnu en Estambul, Turquía. Se ha informado de la existencia de personas heridas tras el incidente.

Según la agencia Anadolu, la colisión ocurrió entre las estaciones Pazartekke y Topkapi de la línea de tranvía T1 Kabataş–Bağcılar. La causa del accidente aún no ha sido determinada.

Tras recibir el aviso, la policía, los bomberos y los servicios médicos fueron enviados al lugar. Los heridos recibieron atención médica.

Debido al choque, el tráfico de tranvías en esta línea ha sido restringido temporalmente. Las autoridades se encuentran trabajando en el lugar para esclarecer las causas exactas.

Se espera que se brinde información adicional sobre los resultados de la investigación y el estado de los afectados.

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