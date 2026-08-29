Se establecerá una nueva academia espacial en EE. UU.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó un decreto importante destinado a mantener y fortalecer el liderazgo del país en el sector espacial. Según ixbt.com, de acuerdo con este documento, se establecerá una comisión presidencial especial en los Estados Unidos, que comenzará a trabajar en la fundación de la United States Space Academy. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta iniciativa confirma una vez más la importancia estratégica del espacio para la seguridad nacional, la economía, la investigación científica y el progreso tecnológico en las condiciones actuales. La administración de Washington tiene la intención de formar una base de líderes para el desarrollo futuro del sector espacial.

Nuevas direcciones de formación

De acuerdo con el documento adoptado, EE. UU. ampliará significativamente sus capacidades para formar a la próxima generación de especialistas. Esto incluye, además de astronautas, científicos, ingenieros, operadores de sistemas espaciales, empresarios, funcionarios públicos y militares.

La tarea principal del proyecto es atraer a los especialistas más prometedores de todo el país, formarlos y retenerlos en el sector. Esto permitirá cumplir con éxito diversas misiones espaciales en el futuro.

Composición y gobernanza de la comisión

Para implementar la iniciativa, se está creando una estructura especial: la comisión presidencial. Su liderazgo ha sido encomendado al administrador de la NASA . Además, los asesores del presidente en ciencia y tecnología y en política económica ocuparán los cargos de vicepresidentes de la comisión.

Asimismo, el administrador adjunto de la NASA ha sido nombrado director ejecutivo de esta comisión. Este sistema de gestión compuesto por altos funcionarios tiene como objetivo garantizar la implementación oportuna y eficaz del proyecto.