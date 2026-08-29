El gran plan de Makhmud Muradov: peleará de nuevo por el cinturón en diciembre (vídeo)

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El gran plan de Makhmud Muradov: peleará de nuevo por el cinturón en diciembre (vídeo)

Makhmud Muradov se prepara para volver al octágono por otro cinturón de campeón. El uzbeko famoso luchador de MMA, anunció su plan de participar en una próxima pelea por el título en la liga Oktagon en diciembre.

Sin embargo, antes de la pelea por el título, a Muradov le esperan dos combates importantes. El atleta declaró que subirá al octágono dos veces antes de diciembre, tras lo cual luchará por el cinturón.

¿Cuál es el plan de Muradov?

Al revelar sus planes para el futuro cercano, el luchador destacó que realizará dos peleas antes de aspirar al cinturón de campeón.

Su plan en resumen:

Etapa

Plan

1

Próxima pelea

2

Otro combate

3

Pelea por el título en diciembre

4

Lucha por otro cinturón de Oktagon

De esta manera, Muradov apunta a disputar tres peleas importantes en poco tiempo.

¿Por qué diciembre?

Para Muradov, la pelea de diciembre no es un simple combate más.

Tendrá la oportunidad de luchar por otro cinturón de campeón de la liga Oktagon. Esto demuestra lo grandes que son las ambiciones del atleta en la organización.

El plan de Muradov es claro: primero dos peleas, y luego al octágono por el cinturón de campeón.

Sin embargo, el oponente, la fecha exacta y el cinturón en juego para la pelea por el título aún no se han anunciado.

Un nuevo desafío para Muradov

Realizar dos peleas en MMA profesional en poco tiempo antes de un combate por el título requiere una preparación física y mental intensa.

Por eso, el punto más importante del plan de Muradov es cómo gestionará las dos primeras peleas.

Si alguna de ellas termina con un resultado inesperado, el plan de la pelea por el título en diciembre podría cambiar.

El objetivo principal de Muradov es único

El uzbeko luchador planea ganar otro cinturón de campeón en Oktagon.

Esto podría marcar una nueva etapa en su carrera en las MMA.

Por ahora, a los fans les esperan dos peleas. Si Muradov logra cumplir su plan, peleará por otro cinturón de campeón en el octágono en diciembre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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