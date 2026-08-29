La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de EE. UU. ha admitido abiertamente que las futuras expediciones a la Luna serían imposibles sin la participación del sector privado. Según la información difundida por IXBT.com, el jefe de la agencia declaró que la estructura gubernamental no podría, por sí sola, hacer aterrizar astronautas en la superficie del satélite natural de la Tierra. Esta declaración marca una nueva etapa en la historia de la exploración espacial y demuestra la creciente dependencia del Estado respecto a las corporaciones privadas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Colaboración público-privada

Actualmente, en el marco de la misión «Artemis-3», la NASA mantiene la responsabilidad principal de preparar el cohete pesado SLS y el módulo de la nave espacial Orion. Sin embargo, las partes más críticas y complejas del programa, incluida la creación de los módulos de alunizaje, han sido encargadas directamente a empresas privadas. Por ello, la agencia gubernamental depende del apoyo de corporaciones aeroespaciales líderes como SpaceX Blue Origin para cumplir con sus ambiciosos objetivos.

Cuando se le preguntó a Jared Isaacman cuál de las empresas, SpaceX o Blue Origin, estaba mostrando resultados más rápidos en la creación del módulo de alunizaje, evitó señalar a un ganador claro. Destacó que ambas empresas están trabajando en sus proyectos a un ritmo acelerado y han realizado con éxito numerosos vuelos de prueba. Esto significa que el entorno competitivo está influyendo positivamente en la calidad y seguridad del proyecto.

Planes y plazos futuros

La agencia espacial también ha dado a conocer el cronograma de los vuelos previstos hasta finales de la presente década. Según el plan de la NASA, el lanzamiento de la misión «Artemis-3» está previsto para 2027. Posteriormente, se planea ejecutar el programa «Artemis-4» en 2028, etapa en la que se espera que los astronautas estadounidenses vuelvan a pisar la superficie lunar tras una larga pausa.

Según los expertos, el cumplimiento de estos plazos depende directamente de los avances tecnológicos de los socios privados y del éxito de las pruebas. La prioridad del capital privado en la carrera espacial podría transformar radicalmente los procesos de exploración interplanetaria y la conquista de otros cuerpos celestes en el futuro.