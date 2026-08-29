¡Akbarjon Islomboyev vence al brasileño en LFA 240! (video)

El uzbeko El luchador de MMA Akbarjon Islomboyev logró una nueva victoria en el torneo LFA 240. En la competición celebrada en Tennessee, derrotó al brasileño Elvis Silva antes del límite en el primer asalto.

Islomboyev sometió a su oponente mediante una llave de estrangulamiento, cerrando su nuevo combate en la organización LFA con una victoria. En la cartelera oficial del torneo, el combate Islomboyev-Silva estaba programado como uno de los co-eventos estelares en la categoría de peso pluma.

Victoria contundente de Islomboyev

Akbarjon Islomboyev demostró sus habilidades en el suelo durante la competición, sin dejar el resultado del combate en manos de los jueces.

Para el atleta uzbeko, esta victoria es de gran importancia. Ya había competido anteriormente en LFA y fue derrotado por decisión dividida ante Isaac Thomson en octubre de 2025.

¿Quién era el favorito antes del combate?

Antes de LFA 240, Islomboyev tenía un récord de 10-2, mientras que el registro de Elvis Silva era de 15-9. Islomboyev también participó en uno de los combates principales de peso pluma antes del torneo.

La confianza en su superioridad antes del combate era alta. Sin embargo, el resultado en el octágono no se determinó por pronósticos, sino por la preparación real del atleta.

¿Cuál será el próximo paso para Islomboyev?

Esta victoria es uno de los resultados más significativos en la carrera profesional de Akbarjon Islomboyev.

En sus combates anteriores también ha acumulado muchas victorias antes del límite. Según las estadísticas, Islomboyev ha logrado varios triunfos por KO/TKO y sumisiones a lo largo de su carrera profesional.

Ahora, la atención se centra en sus próximos combates en LFA y en su posición tras esta victoria.

Otro gran resultado para el MMA de Uzbekistán

La victoria de Akbarjon Islomboyev en el torneo LFA 240 demuestra una vez más que los representantes del MMA uzbeko están destacando en la escena internacional.

Supo aprovechar sus oportunidades contra un rival fuerte y terminó el combate antes del límite.

Lo más importante es que, al ganar en LFA 240, Islomboyev ha reafirmado su nombre y estatus en el panorama internacional del MMA.