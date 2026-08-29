En la segunda jornada de la Premier League, el vigente campeón Manchester Cityvisitó a un rival difícil: el Crystal Palace. En un partido intenso y lleno de goles, los «Citizens» marcaron 4 tantos y sumaron el máximo de puntos (6 puntos).

El encuentro fue memorable para los aficionados uzbekos por otro hecho importante: el entrenador del equipo, Enzo Maresca, alineó al defensa central de 22 años Abdukodir Khusanovcomo lateral derecho titular.

El festival de goles en Selhurst Park

El partido comenzó con ataques activos de los visitantes y continuó con goles rápidos:

Minuto 17: Erling Haaland abrió el marcador de cabeza tras un centro de Antoine Semenyo (0-1);

Minuto 54: El centrocampista Rayan Cherki amplió la ventaja con una gran jugada (0-2);

Autogol inesperado: Poco después, el portero Gianluigi Donnarumma introdujo el balón en su propia portería en una situación confusa;

Doblete de Cherki y Haaland: Rayan Cherki, figura del partido, marcó un doblete, y en el minuto 84, Erling Haaland anotó su segundo gol para sentenciar el marcador final.

«La opción más fiable de Maresca»: los expertos ingleses sobre Khusanov

Manchester CityEl prestigioso sitio especializado en el cityxtra.co.uk evaluó el rendimiento de los jugadores y destacó especialmente las acciones de Abdukodir Khusanov por la banda:

Abdukodir Khusanov — 7 puntos: «Una vez más, dejó una impresión muy positiva. Está claro que se ha convertido en la opción más fiable para Enzo Maresca en el lateral derecho de la defensa. Khusanov demostró gran calma, rapidez mental y movimientos inteligentes al decidir cuándo replegarse o sumarse al ataque. Su capacidad para recuperar su posición rápidamente fue decisiva en varias ocasiones».

Calificaciones completas de los expertos de «CityXtra»: