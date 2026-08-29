Se reveló la explicación científica del misterio de la «medusa» en la superficie de Marte

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Se reveló la explicación científica del misterio de la «medusa» en la superficie de Marte

El rover Curiosity de la NASA capturó un extraño objeto negro mientras fotografiaba el paisaje marciano bajo el cielo rojo. Esta imagen, que recuerda a una criatura marina con largos tentáculos, atrajo la atención de los usuarios de Internet y provocó amplios debates. Los expertos han estudiado la naturaleza real de este hallazgo y han aclarado lo que realmente sucedió. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, la extraña toma fue capturada originalmente el 20 de agosto de 2023 y, con el tiempo, comenzó a circular activamente de nuevo en las redes sociales. El objeto negro situado en la parte izquierda de la imagen recuerda no solo a una medusa, sino también a un trípode de la famosa obra "La guerra de los mundos" de H.G. Wells. Sin embargo, los científicos enfatizan que no se ha detectado ningún ser vivo ni objeto volador en la atmósfera de Marte.

Fallo técnico o radiación cósmica

Los expertos explican la aparición de tales artefactos extraños directamente por el funcionamiento del equipo de la nave espacial. Según la versión más probable, la misteriosa marca fue causada por el impacto de una partícula cargada proveniente del espacio contra el detector de silicio de la cámara de navegación (NavCam) del Curiosity.

Es habitual que la radiación cósmica y las partículas de alta energía provoquen diversas manchas claras u oscuras en los sensores de imagen. Para un observador común, estos defectos se interpretan fácilmente como objetos reales en la superficie de Marte o fenómenos extraterrestres, lo que genera diversas especulaciones infundadas en Internet.

La comparación de fotogramas reveló el misterio

Existen pruebas prácticas que confirman plenamente esta hipótesis científica. Como parte de sus investigaciones, el Curiosity fotografía la misma zona varias veces en intervalos cortos. Se determinó que, exactamente 13 y 25 segundos antes de la toma donde aparece la "medusa", el mismo punto fue fotografiado por la misma cámara.

El análisis de los fotogramas anteriores mostró que en ninguno de ellos existía tal silueta misteriosa. Esto demuestra claramente que el hallazgo no estaba sobre el suelo marciano ni se movía por la superficie del planeta. Por lo tanto, el objeto es simplemente un artefacto óptico resultante del impacto de una partícula cósmica en el sensor de la cámara.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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