Una mujer de 105 años encontrada viva tras 24 horas entre los escombros en Nepal

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Una mujer de 105 años encontrada viva tras 24 horas entre los escombros en Nepal

La noticia del rescate de una mujer de 105 años, encontrada viva tras casi 24 horas bajo los escombros en Nepal, ha dado esperanza a muchos. Su casa fue destruida y ella quedó atrapada bajo las ruinas.

La situación en la zona circundante era extremadamente grave. Mientras continuaba la búsqueda de personas entre los escombros, los rescatistas lograron encontrar a la anciana.

Fue extraída cuidadosamente de entre los escombros y llevada a un lugar seguro.

Tras casi 24 horas de incertidumbre, el hallazgo con vida de la mujer de 105 años brindó una gran esperanza tanto a los rescatistas como a sus seres queridos. En un momento en que muchos edificios fueron destruidos por el desastre natural, su supervivencia atrajo una atención especial.

Gracias a la incesante búsqueda de los rescatistas, fue encontrada bajo los escombros y trasladada a una zona segura.

El rescate de la mujer de 105 años demostró una vez más que, incluso en los momentos más difíciles de los desastres naturales, la lucha por la vida humana continúa.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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