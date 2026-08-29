Un ciudadano uzbeko muere apuñalado en la región de Almaty

·10·Mundo
Un ciudadano uzbeko muere apuñalado en la región de Almaty

EnKazajistán, un ciudadano uzbeko de 35 años que trabajaba vendiendo pan tandoor en el pueblo de Aktas, distrito de Talgar, región de Almaty, murió tras ser apuñalado. Así lo informó Zakon.kz .

Según la información, el fallecido trabajaba en una panadería local desde hace cinco años. El incidente ocurrió durante una disputa con un cliente. Según los datos preliminares, una discusión verbal derivó en una pelea.

Durante la pelea, el sospechoso de 56 años sacó un cuchillo y apuñaló dos veces en el pecho al ciudadano uzbeko. El hombre falleció debido a la gravedad de las heridas.

El departamento de policía de la región de Almaty ha abierto una investigación por homicidio. Tras las operaciones de búsqueda, el sospechoso de 56 años fue identificado, detenido y puesto en prisión preventiva. La policía informó que el sujeto confesó el crimen.

Se informa que el fallecido era muy conocido por los residentes locales. Gozaba de buena reputación en el pueblo, llegando incluso a repartir pan gratis los viernes.

La investigación continúa. Las autoridades están esclareciendo todos los detalles del altercado.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una escuadrilla del « juicio final » entra en servicio en EE. UU.Una escuadrilla del « juicio final » entra en servicio en EE. UU.Hoy, 13:03Trump anuncia el «mayor acuerdo de la historia» con VenezuelaTrump anuncia el «mayor acuerdo de la historia» con VenezuelaHoy, 12:46«No habrá piedad para esta gente». Sadyr Japarov pide castigar a los «enemigos del pueblo»«No habrá piedad para esta gente». Sadyr Japarov pide castigar a los «enemigos del pueblo»Hoy, 12:39Colisión entre dos tranvías en EstambulColisión entre dos tranvías en EstambulHoy, 11:12Una adolescente de 15 años vivió con una aguja en el intestino durante 20 díasUna adolescente de 15 años vivió con una aguja en el intestino durante 20 díasHoy, 10:57«El más grande soy yo»: ¡Trump publica su ranking de presidentes de EE. UU.!«El más grande soy yo»: ¡Trump publica su ranking de presidentes de EE. UU.!Hoy, 10:06
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público