Un ciudadano uzbeko muere apuñalado en la región de Almaty

EnKazajistán, un ciudadano uzbeko de 35 años que trabajaba vendiendo pan tandoor en el pueblo de Aktas, distrito de Talgar, región de Almaty, murió tras ser apuñalado. Así lo informó Zakon.kz .

Según la información, el fallecido trabajaba en una panadería local desde hace cinco años. El incidente ocurrió durante una disputa con un cliente. Según los datos preliminares, una discusión verbal derivó en una pelea.

Durante la pelea, el sospechoso de 56 años sacó un cuchillo y apuñaló dos veces en el pecho al ciudadano uzbeko. El hombre falleció debido a la gravedad de las heridas.

El departamento de policía de la región de Almaty ha abierto una investigación por homicidio. Tras las operaciones de búsqueda, el sospechoso de 56 años fue identificado, detenido y puesto en prisión preventiva. La policía informó que el sujeto confesó el crimen.

Se informa que el fallecido era muy conocido por los residentes locales. Gozaba de buena reputación en el pueblo, llegando incluso a repartir pan gratis los viernes.

La investigación continúa. Las autoridades están esclareciendo todos los detalles del altercado.