Rayan Cherki critica su actuación tras la victoria sobre Crystal Palace

En la última jornada de la Premier League, el Manchester City venció a domicilio al Crystal Palace por un contundente 4-1. El centrocampista Rayan Cherki, autor de dos goles en el encuentro, no ocultó su descontento con su desempeño en la primera parte y realizó una autocrítica severa, informa Goal.com. informa .

Según GOAL.com, en el partido disputado en Selhurst Park, los 'Citizens' tomaron el control absoluto en la segunda mitad. Erling Haaland también marcó un doblete, mientras que Phil Foden repartió dos asistencias. Esta victoria asegura un comienzo de temporada perfecto para el Manchester City en la Premier League.

La autocrítica de Rayan Cherki

A pesar de haber sido la figura del partido, el centrocampista formado en el Lyon criticó abiertamente sus primeros minutos en una entrevista con Sky Sports. Según sus palabras, al equipo le costó encontrar espacios en la primera parte y su juego personal no estuvo al nivel requerido.

«Mi partido no fue muy bueno. En la primera parte no encontramos los espacios, jugué muy mal», admitió el futbolista francés. Además, destacó que gracias a las instrucciones y cambios del técnico Enzo Maresca en el descanso, lograron cambiar el rumbo del partido.

Una nueva era y resultados históricos

Esta temporada ha traído cambios significativos al equipo. Rayan Cherki señaló que la era de Pep Guardiola ha terminado y que comienza una nueva historia bajo la dirección del técnico italiano Enzo Maresca. El jugador considera que el equipo está listo para mostrar su mejor versión en el campo.

Cabe destacar que Rayan Cherki ha sumado dos goles y dos asistencias en sus dos primeros partidos de Premier League. Según las estadísticas, se convirtió en el tercer jugador en la historia de la liga inglesa en lograr un doblete de goles y asistencias en sus dos primeros encuentros, igualando lo hecho anteriormente por Thierry Henry y Didier Drogba.