Trump anuncia el «mayor acuerdo de la historia» con Venezuela

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció que se ha cerrado un acuerdo petrolero «el más grande en la historia mundial» con Venezuela. Así lo escribió en su red social Truth Social.

«¡Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Venezuela para el mayor contrato petrolero de la historia mundial!» anunció Trump.

Según él, el acuerdo fue desarrollado bajo sus instrucciones por el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, en colaboración con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y representantes del sector privado.

Donald Trump señaló que Estados Unidos ha obtenido una participación mayoritaria sobre los más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela.