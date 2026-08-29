Una escuadrilla del « juicio final » entra en servicio en EE. UU.

La Fuerza Aérea de los EE. UU. activó oficialmente la nueva 5.ª Escuadrilla de Helicópteros en la Base Aérea Andrews, cerca de Washington. La unidad participará en misiones relacionadas con la evacuación de los líderes del país y altos funcionarios a zonas seguras en caso de emergencia, así como en garantizar la continuidad del gobierno. Así lo informó la Fuerza Aérea.

La nueva escuadrilla se creó el 27 de agosto. Esto marca la primera activación de una nueva escuadrilla de helicópteros de la Fuerza Aérea de los EE. UU. en la Base Aérea Andrews en los últimos 60 años.

La 5.ª Escuadrilla recibirá en el futuro helicópteros HH-60W Jolly Green II . La Fuerza Aérea de los EE. UU. planea reemplazar los 26 obsoletos helicópteros UH-1N Huey de la base Andrews por la misma cantidad de nuevas máquinas HH-60W.

Estos helicópteros servirán para tomar medidas rápidas para los líderes estadounidenses en situaciones de crisis en Washington y la región de la capital nacional, transportar a altos funcionarios civiles y militares, y asegurar la continuidad del gobierno.

Los nuevos helicópteros HH-60W son superiores a las actuales máquinas UH-1N en términos de velocidad, alcance de vuelo y capacidad de carga. Se prevé alcanzar su capacidad operativa inicial en 2029 y su plena capacidad operativa en 2030.

Durante el período de transición, la 5.ª Escuadrilla de Helicópteros y la actual 1.ª Escuadrilla de Helicópteros operarán en paralelo. La 1.ª Escuadrilla continuará con misiones críticas utilizando las máquinas UH-1N durante el proceso de transición a los nuevos helicópteros HH-60W.

En los medios, la nueva unidad es mencionada como la escuadrilla del « juicio final » debido a sus tareas de evacuación de altos funcionarios en emergencias y mantenimiento de la continuidad gubernamental. Sin embargo, este no es su nombre oficial. Su nombre oficial es 5th Helicopter Squadron.