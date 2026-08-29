Apple podría retrasar los pedidos anticipados del iPhone 18 Pro

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Apple podría retrasar los pedidos anticipados del iPhone 18 Pro

El gigante tecnológico Apple se prepara para ajustar el calendario de lanzamiento de sus nuevos dispositivos, previstos para el próximo mes. Según Macwelt, los pedidos anticipados para el iPhone 18 Pro y otros gadgets podrían trasladarse del habitual viernes al sábado. Este cambio es significativo tanto para Apple como para el mercado global, alterando los hábitos de compra de los clientes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información, la próxima gran presentación de Apple está programada para el 9 de septiembre de 2026. En este evento, se espera que la compañía presente el buque insignia iPhone 18 Pro, el primer iPhone plegable de su historia, así como los relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y Ultra 4. Tradicionalmente, los pedidos anticipados se abrían el viernes de la semana de la presentación.

La razón principal del cambio de fecha

Sin embargo, una particularidad del calendario de septiembre próximo obliga a los ejecutivos de Apple a revisar este horario tradicional. En 2026, el primer viernes posterior a la presentación cae el 11 de septiembre. Al ser un día de conmemoración en EE. UU. y en todo el mundo, iniciar campañas comerciales, incluidas las ventas de nuevos productos, no se ajustaría a la política y normas éticas de la empresa.

En este sentido, se espera que Apple retrase los pedidos anticipados un día, hasta el sábado 12 de septiembre. Curiosamente, la empresa ya aplicó una práctica similar hace once años. En 2015, debido a que el 11 de septiembre cayó en viernes, los pedidos anticipados para los modelos iPhone 6s y iPhone 6s Plus se abrieron un sábado, el 12 de septiembre.

Cambios de horario y otras novedades

Las fuentes señalan que no solo la fecha, sino también la hora exacta de inicio de los pedidos anticipados podría cambiar. En lugar del inicio tradicional a las 5:00 a. m. (hora del Pacífico), se espera que Apple inicie el proceso esta vez por la noche, concretamente a las 12:00 a. m. Esto podría generar ventajas o inconvenientes para los clientes de diferentes regiones en cuanto a los husos horarios.

Asimismo, es posible que no todos los dispositivos esperados salgan a la venta simultáneamente. Por ejemplo, si el iPhone 18 Pro y la nueva generación de Apple Watch se abren para pedidos a mediados de septiembre, se estima que el primer smartphone plegable de la compañía se presente un poco más tarde, hacia finales de septiembre. Se espera que Apple haga un anuncio oficial cerca de la fecha de presentación.

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Abror Shuhratov
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