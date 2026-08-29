Apple anuncia oficialmente la fecha de presentación del primer iPhone plegable

Apple ha confirmado oficialmente que celebrará su próxima gran presentación el 9 de septiembre. Antes del evento, las especulaciones sobre el primer iPhone plegable en la historia de la compañía se han intensificado.

Se dice que el nuevo dispositivo esperado se abrirá como un «libro» y contará con una pantalla interna más grande al desplegarse.

Si la información se confirma, esto marcará la entrada de Apple en el mercado de los smartphones plegables.

El mayor interés se centra en el precio del dispositivo y en las tecnologías con las que Apple presentará el iPhone plegable. Según información extraoficial, el precio del nuevo iPhone podría rondar los 2 000–2 500 dólares.

Sin embargo, Apple aún no ha anunciado oficialmente el precio final ni las especificaciones técnicas del dispositivo.

Se espera que, además del iPhone plegable, se presenten otros dispositivos nuevos en el evento del 9 de septiembre.

Entre ellos se encuentran:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

el nuevo Apple Watch;

los AirPods 5.