La nave de carga espacial Progress MS-35 fue repostada en Baikonur

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La nave de carga espacial Progress MS-35 fue repostada en Baikonur

En el cosmódromo de Baikonur, los trabajos de preparación de la nave de carga espacial Progress MS-35 para su próximo vuelo han entrado en su fase final. Según Ixbt.com, los especialistas han completado con éxito el proceso de llenado de la nave con combustible y gases comprimidos. Así lo informa Ixbt.com .

Procesos de preparación y pruebas

Antes de la operación de repostaje, el equipo de ingenieros sacó la Progress MS-35 de su estado de almacenamiento y verificó minuciosamente todos sus sistemas de a bordo principales. También se realizaron las pruebas necesarias sobre la hermeticidad del casco de la nave y la capacidad operativa de los paneles solares.

Junto con estos procesos técnicos, en el cosmódromo se ensambló el «paquete» compuesto por el bloque central y los cuatro bloques laterales para la primera etapa del cohete portador Soyuz. Estos trabajos sientan las bases para las próximas etapas importantes.

Etapas futuras

El siguiente paso importante hacia la integración de la nave y el cohete es la instalación de la cofia (fairing) sobre la nave. Después de esto, la Progress MS-35 se ensamblará con éxito al cohete portador.

Una vez finalizadas todas las operaciones técnicas finales, el cohete portador completamente ensamblado será trasladado al complejo de lanzamiento. Actualmente, se informa que la fecha exacta de lanzamiento de esta importante misión espacial aún no ha sido anunciada por los especialistas.

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Abror Shuhratov
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