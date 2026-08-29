Conflicto explosivo: Umar Nurmagomedov desenmascara las mentiras del ex campeón georgiano

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Conflicto explosivo: Umar Nurmagomedov desenmascara las mentiras del ex campeón georgiano

Dos grandes estrellas de la división de peso gallo de la UFC, Umar Nurmagomedov y Merab Dvalishvili han llevado su rivalidad a un nuevo nivel. Tras las recientes declaraciones y acusaciones del ex campeón georgiano, el luchador daguestaní respondió abiertamente, acusando a su rival de mentir y de generar ruido innecesario en las redes sociales.

En una entrevista con el portal MMA Fighting, Nurmagomedov enfatizó que nunca tendrá una relación amistosa con el atleta georgiano y que el conflicto debe resolverse como hombres.

«Nunca seremos amigos: si tienes un problema, ven a verme»

Umar Nurmagomedov afirmó que las afirmaciones de Dvalishvili en redes sociales carecen de fundamento:

  • Una rivalidad sin fin: «Creo que esta confrontación nunca terminará y que nunca podremos ser amigos. Habla demasiado y hace cosas sin sentido. Incluso insulta a mi mánager Rizvan y difunde rumores. Yo mismo gestiono mis redes sociales;

  • Mentiras y excusas: Dvalishvili intentó involucrar en este conflicto a mis amigos, quienes solo fueron a hablar con él. En los videos se ve claramente que nadie lo tocó ni lo retuvo. ¿Por qué tiene que mentir?»

  • Invitación a una charla cara a cara: «Si tienes un problema como un hombre de verdad, no necesitas cámaras, ni internet, ni a otras personas. Si le falté al respeto, que venga a verme en lugar de llorar detrás de una cámara y me lo diga todo a la cara».

Un nuevo apodo en lugar de «La Máquina»

Nurmagomedov también ironizó sobre el famoso apodo de Merab en el octágono:

  • Propuesta de cambio de apodo: «El apodo "The Machine" ya no te queda, cámbialo por "Falta de respeto", Merab! No eres ninguna máquina, porque siempre te estás quejando de lo mismo», concluyó Nurmagomedov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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