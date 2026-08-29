Explosión devastadora cerca de Kiev: un depósito de municiones en llamas deja 27 muertos

Una potente explosión y un incidente grave ocurrieron en el pueblo de Milaya, en la región de Kiev, tras un ataque con drones. El impacto en un depósito de municiones provocó una detonación masiva, causando daños considerables en viviendas e instalaciones sociales cercanas.

Según información oficial, el incidente dejó al menos 27 personas fallecidasy decenas de heridos de diversa gravedad. Se confirmó que Taras Didich, jefe de la comunidad de Dmitrovka, se encuentra entre los fallecidos.

Residencia de ancianos y viviendas destruidas: más de 370 personas evacuadas

La onda expansiva y los escombros destruyeron la infraestructura local:

Daños a instalaciones sociales: Edificios residenciales, casas privadas y una residencia para ancianos y personas con discapacidad, situados cerca del epicentro, sufrieron daños graves;

Operaciones de rescate: Más de 300 efectivos del Servicio Estatal de Emergencias trabajan en el lugar para extinguir el fuego y limpiar los escombros;

Evacuación: Hasta el momento, más de 370 ciudadanos han sido trasladados a zonas seguras y el proceso de evacuación continúa sin interrupciones.

«Los responsables pagarán por esto»: se inicia una investigación por negligencia estatal

Tras el incidente, la Policía Nacional de Ucrania y el Servicio de Seguridad (SBU) han abierto una causa penal: